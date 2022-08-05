Банківські рахунки та експорт нафти: Путін намагається вмовити Ердогана допомогти обійти санкції

РФ благає Туреччину допомогти в обході санкцій / Фото Reuters

Росія просить Туреччину допомогти обходити санкції, які були накладені на РФ внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. РФ хоче, аби Туреччина допомогла у відкритті банківських рахунків. Про це заявили в українській розвідці, повідомляє The Washington Post.

РФ хоче, аби Туреччина дозволила купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах. Таким чином Путін зможе приховати російське походження нафти та обійти нафтове ембарго Євросоюзу.

Росія також вимолює, аби Туреччина дала згоду на відкриття банківських рахунків найбільших фінансових структур РФ, а також працювати російським промисловим виробникам всередині вільних економічних зон Туреччини.

Слід зазначити, що з боку Туреччини нема ознак того, що вона планує піти на поступки Росії. Місцева влада розуміє, що за таку підтримку РФ на турецькі банки та компанії будуть накладені санкції.

Нагадаємо, раніше Путін намагався вмовити Ердогана побудувати у Росії завод з виготовлення безпілотників "Байрактар". Він запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar з виробництва ударних ефективних безпілотників. Але спроби так і не увінчалися успіхом.

Крім того, РФ також вивчає можливість підключити Ердогана до мирних перемовин з Україною в якості посередника. Анкара давно наполягала на такій ролі, але Москва не відчувала оптимізму з приводу ідеї. Але після укладення "зернової угоди" позиція Кремля могла змінитися.

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