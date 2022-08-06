Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині

Путін, Ердоган, Зеленський/ скріншот, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Після зустрічі лідерів РФ і Туреччини в Сочі 5 серпня, Ердоган заявив турецьким ЗМІ, що його попередні контакти з президентом держави-агресора Росії "знайшли позитивне відображення на Кавказі, в Сирії і в Україні.

"Ініціатива з експорту українського зерна через Чорне море є останнім глобальним прикладом цього. Зараз важливо реалізувати план здоровим чином і трансформувати позитивну атмосферу в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі", – заявив турецький президент.

Він заявив, що Україна повинна сідати за стіл переговорів з агресором, тому що переможця в розв'язаній Росією агресивній війні, на його думку, не буде. Також Ердоган в черговий раз запропонував Путіну особисто зустрітися із Зеленським - на території Туреччини.

"Я з самого початку підкреслював, що у війні в Україні не буде переможця. Попри труднощі, я також зберігаю свою тверду віру в те, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо організувати у себе його зустріч з паном Зеленським. Ми продовжимо. Я молю бога, щоб наші зустрічі в Сочі були корисними для нашого регіону, особливо для Туреччини і Росії", – заявив Ердоган турецьким журналістам.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що представники Росії брешуть, коли говорять про можливість "діалогу" з Україною. Країна-терорист, після скоєних звірств, зі зброєю в руках закликає Київ до нібито "переговорів", що фактично є ультиматумом.

Москва поводиться безжально щодо людського життя. Українці живуть на своїй землі, і в Кремлі повинні були знати, що українці будуть захищатися.

Також ми повідомляли, що радник керівника офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складові, необхідні для посилення переговорної позиції України з Росією. Як написав він у Twitter, для переговорів Україна повинна зміцнити свою позицію.

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