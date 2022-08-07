Ердоган відмовився від пресконференції з Путіним: сів у літак та полетів до Туреччини – ЗМІ

Ердоган не залишився на вечерю з Путіним і після перемовин полетів додому - Комерсант / Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив не брати участі в пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним. Захід мав відбутися по завершенню перемовин. Він також намагався якомога менше фотографуватися з російським главою держави і не залишився на заплановану вечерю. Відразу після зустрічі Ердоган зі своєю делегацією полетів додому.

Як повідомляє Комерсант, після зустрічі у Сочі глава Кремля Путін та президент Туреччини Ердоган повинні були провести велику спільну пресконференцію. Однак її не було. Захід скасували на вимогу турецького глави держави.

Крім того, стверджують журналісти, Ердоган скоротив до мінімуму фотосесію з Путіним.

"Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган по завершенні зустрічі мали намір дати велику прес-конференцію при великому збігу журналістів. Але остаточний формат виглядав інакше: пресконференції взагалі ніякої, фотографів теж не потрібно, крім одного, який впорається за всіх. Пресконференцію скасували з ініціативи турецького президента", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що вечеря, яка була запланована заздалегідь, теж не відбулася. Відразу по закінченню перемовин він сів у літак і полетів додому.

"Турецький президент не залишився навіть на приготовану вечерю, а під час чотиригодинних перемовин обходився чаєм і кавою", - підкреслили журналісти.

Зустріч Ердогана та Путіна

У п'ятницю, 5 серпня, у Сочі відбулася зустріч глави РФ Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Під час перемовин, які тривали більше 4 годин, сторони обговорювали питання двостороннього співробітництва, війну Росії проти України, конфлікт в Нагірному Карабасі та Сирію. Крім того, як стверджує російська влада, Анкара частково погодилася платити за газ в рублях.

У The Washington Post з посиланням на українську розвідку написали, що Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними відомостями, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила купівлю частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава підуть назустріч Кремлю щодо цих питань.

Президент Туреччини Ердоган за підсумками перемовин з Путіним заявив, що він запропонував главі Кремля провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, у війні Москви проти Києва не буде переможця. Анкара готова організувати зустріч на території Туреччини.

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