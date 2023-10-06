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Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

Дмитро Відоменко
6 жовтня 2023, 04:20
В Європі є кілька політичних сил, підтримку і лояльність Україні дуже і дуже важливо зберегти.
Кулик, прапор
Є політичні сили в Європі, з якими Україні взаємодіяти і шукати точки дотику - Віталій Кулик , колаж Главред, фото УНІАН

Є певні політичні сили в європейських країнах, чию підтримку і лояльність Україні вкрай важливо зберегти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Лояльність системоутворюючих політичних сил і їх виборців, на яких будуть триматися коаліції в майбутньому. Для України важлива підтримка ПіС ("Право і справедливість") в Польщі, "Глас" в Словаччині – саме у них "золота акція", хоча ця партія не є правлячою. Або ж "прогресивної Словаччини". У Німеччині - це Християнсько-Демократичний союз, які, очевидно, скоро прийдуть до влади, будуть формувати коаліцію, і вже до них будуть приєднуватися інші. Звичайно, є групи впливу серед лівих і правих, які могли б створити конкуренцію антиукраїнським, проросійським політичним силам. Але для цього треба з ними взаємодіяти, шукати точки дотику, давати їм аргументи і майданчики. Таким чином вони б відбирали смуги від окремих українофобських політичних сил. У Великобританії це може бути праця, з якою нам доведеться співпрацювати, а не робити остаточну ставку на консерваторів, які зараз тонуть. Так, нам приємно, що Джонсон був союзником Києва, але він не користується підтримкою британців. Він втратив рейтинг, і фактично Консервативна партія сама усунула його від влади. Тому саме з лейбористами потрібно встановлювати контакти, вести переговори", ‒ сказав він.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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Парламентські вибори в Словаччині

У Словаччині на виборах до парламенту здобула перемогу партія SMER-SD. Вона набрала 23,37% голосів виборців. Політична сила і її лідер Роберт Фіцо в ході передвиборної кампанії дотримувалися радикальних антиукраїнських заяв.

В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Євросоюз наближається до критичного моменту в підтримці України.

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що Братислава не хоче надавати військову допомогу Україні в умовах перемоги партії Фіцо SMER-SD. Мовляв, не можна ігнорувати "позицію партії-переможця".

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Віталій Кулик війна Росії та України
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