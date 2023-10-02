В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині

Глава проросійської партії-переможця Роберт Фіцо вже попередив про припинення надання військової допомоги Україні.

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У Словаччині на виборах перемогли "друзі Путіна" з партії Фіцо / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ОП, komentare / hnonline. sk

ЄС наближається до критичного моменту в підтримці України, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє CNN.

За його словами, Євросоюз переживає "критичний момент" після того, як політичні зрушення в США і Словаччині поставили під загрозу односторонню підтримку України з боку ЄС і НАТО в умовах російського вторгнення.

За словами Лансбергіса, події минулих вихідних (скандального голосування Конгресу і виборів у Словаччині - Главред) "можуть посіяти сумніви" щодо підтримки України з боку блоку.

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"Багато повідомлень з Брюсселя, Вашингтона або інших місць здатні посіяти сумніви у серйозності наших намірів. Але я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч зможе це виправити і послати дуже ясний сигнал про те, що Європа буде з Україною до цієї перемоги", - сказав Лансбергіс.

Міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії також підтвердили свою підтримку Києва.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна попередила Росію, щоб вона не розраховувала на "втому" країн Євросоюзу від їхньої підтримки України.

Її румунський колега Лумініца Одобеску заявила, що країна буде підтримувати Україну в експорті зернових, і підкреслила згубний вплив вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.

А міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін висловив сподівання, що чиновники ЄС знайдуть "стійкий підхід для підтримки України у довгостроковій перспективі".

Вибори в Словаччині

1 жовтня стало відомо про перемогу на позачергових парламентських виборах у Словаччині партії проросійського політика і колишнього прем'єра Роберта Фіцо.

Словаччина одна з перших країн НАТО, яка надала Україні свого часу установки ППО. Крім того, країна віддала Україні свої робочі "МіГи" і постачала ЗСУ іншу техніку.

Партія Фіцо SMER-SD відзначаєтсься популізмом та євроскептицизмом. Сам екс-прем'єр не приховує своїх антиукраїнських поглядів. Відразу ж після перемоги глава SMER-SD попередив, що хоче припинити надання військової допомоги Україні, оскільки у Словаччини є "більші проблеми, ніж Україна".

В Євросоюзі на перемогу явних "друзів Путіна" відреагували надто дипломатично, пославшись на "демократію".

"Це результат вільних виборів, як це відбувається в будь-якій країні Європейського Союзу", - відповів глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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