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"Війна в Україні ще на 4 роки": Словаччина рознесла Угорщину і викрила її брехню

Андрій Ганчук
30 липня 2023, 19:55 оновлено 30 липня, 20:01
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Проблема війни агресора Росії проти України - це дії Москви, а не Європейського Союзу, сказав глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський.
Сійярто, Влаховський
Влаховський - Сійярто: війна може завершитися завтра, якщо Росія виведе війська з України / Колаж: Главред, фото: twitter.com/MWlachovsky, УНІАН

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито за даними Європейського Союзу розв'язана агресором війна в Україні "триватиме ще чотири роки". Словацький глава МЗС Мирослав Влаховський заперечив йому і сказав, що терміни війни залежать не від підтримки ЄС Києва, а від дій Москви. До того ж Влаховський сказав Сіярто, що Євросоюз не обговорював питання тривалості війни.

Зокрема, представник уряду Угорщини Золтан Ковач в Twitter розмістив відеозапис, на якому керівник угорського МЗС Сійярто сказав, що ЄС активно підтримує Україну і заявив про терміни війни в 4 роки, пославшись на нібито "дані" самого Євросоюзу.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки", - цинічно сказав Сійярто.

відео дня

"ЄС - не проблема, а от Росія є проблемою"

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський у відповідь сказав, що на засіданні Євросоюзу ніяких питань про тривалість війни в Україні не обговорювалося. Він нагадав угорському колезі, що війна може завершитися навіть "завтра", якщо Москва виведе своїх окупантів з території Української держави.

На це міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський відповів, що жодних обговорень термінів війни Росії проти України на засіданні Євросоюзу не було. Він нагадав Угорщині, що війна може закінчитися навіть сьогодні, якщо Росія виведе своїх окупантів з України.

"ЄС складається з 27 країн. Я не пам'ятаю жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", - підкреслив Влаховський у своєму Twitter-акаунті.

Відносини України та Угорщини

У МЗС України 3 червня різко відповіли Угорщині на підігравання Росії. Будапешт опублікував карту української держави без окупованого Криму, після чого в Києві попередили угорців, що подібні дії не ведуть до миру.

Пізніше Угорщина заблокувала допомогу від ЄС для України і висунула звинувачення на адресу Києва в тому, що Національне агентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до списку спонсорів війни. Зокрема, банк продовжив працювати в Росії і визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, Угорщина відкрито "пригрозила" Україні подальшим блокуванням фінансової допомоги Заходу для постачань озброєнь у тому випадку, якщо Київ не виключить OTP Bank зі списків спонсорів тероризму. З доводами Києва Будапешт не погоджується.

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