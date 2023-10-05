Військова допомога закінчиться: президент Словаччини підтримала антиукраїнську партію

Президент Словаччини вважає, що не можна ігнорувати позицію партії, яка перемогла на виборах.

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Словаччина може припинити надання військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Словаччина може припинити надавати Україні військову допомогу. Такої позиції дотримується президент країни Зузана Чапутова. Вона не хоче надавати Україні новий пакет допомогу і це пов'язано з результатами парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єром країни Робертом Фіцо. Про це повідомляє Dennik N.

Пакет військової допомоги, проти передачі якого тепер виступає Словаччина, могли надати Україні ще під час головування уряду Людовика Одора.

Представник Чапутової каже, що таким чином вона "поважає результати демократичних виборів", переможець яких обіцяв "не давати Україні жодного патрона". Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії-переможця "створить прикрий прецедент на майбутнє".

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Позиція лідера антиукраїнської партії SMER-SD

Раніше лідер SMER-SD Роберт Фіцо заявляв, що в разі перемоги на виборах, планує скасувати військову підтримку України. Під час передвиборної кампанії говорив, що в разі його перемоги Словаччина більше не пошле Україні "жодного патрона". Фіцо також виступав проти вступу України до НАТО.

Найближчим союзником Фіцо в ЄС може стати угорський лідер Віктор Орбан, найбільш прокремлівський серед керівників держав Європейського блоку. Крім того, Фіцо повторював пропаганду РФ про те, що диктатор Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну з вини "українських нацистів і фашистів".

Після здобуття перемоги Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

В ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії і не придумали нічого кращого, ніж сказати, що це "результат вільних виборів".

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