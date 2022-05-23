Кулеба жорстко пройшовся по позиції Франції через вступ України до ЄС

Дмитро Кулеба / pixabay

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на останні заяви з Франції про те, що вступ України до Євросоюзу може затягнутися на кілька років, дискусії тривають.

За його словами, Париж підтримує українських партнерів, зокрема, поставками зброї та просуванням санкцій проти Росії.

"Якщо коротко: зради не буде. Ні з Францією, ні з іншою країною. Ніхто нас не зможе ламати або змушувати робити те, чого ми не хочемо. Якими б не були заголовки, Франція дає нам зброю і просуває санкції. Є у нас дискусія з приводу того, яким буде шлях України до членства в ЄС і скільки він займе часу. З цього приводу ми з ними активно дискутуємо", - зазначив Кулеба в Instagram письменнику і військовослужбовцю Валерію Маркусу.

Він також додав, що ситуацію потрібно розглядати комплексно і не можна "шеймити" Францію через заголовки новин.

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Плани України щодо вступу до Євросоюзу

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас раніше зробив заяву, згідно з якою Україна вже в червні може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. За його словами, країни наднаціональної освіти повинні з'ясувати, наскільки держава відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Україна заповнила опитувальник про статус країни-кандидата в ЄС. Київ очікує рекомендацій Єврокомісії.

9 травня президент Володимир Зеленський під час розмови з керівником Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в Євросоюз. Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

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