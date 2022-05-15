Фінляндія офіційно вирішила вступати в НАТО - президент країни

Фінляндія офіційно вирішила вступати в НАТО / колаж ua.depositphotos.com

У неділю, 15 травня, влада Фінляндії офіційно прийняла рішення подати заявку на вступ до НАТО. Про це повідомляє канцелярія президента Фінляндії.

Доповідь про вступ Фінляндії до НАТО була зачитана представниками Комітету прем'єр-міністра країни із зовнішньої політики і політики безпеки. І був негайно затверджений президентом Саулі Нііністе.

Пізніше президент Фінляндії також додатково оголосив рішення влади про вступ до НАТО в ході прес-конференції.

"Це історичний день. Відкривається нова ера", – заявив Нііністе.

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Нагадаємо, раніше, 20 квітня, в парламенті Фінляндії на тлі війни РФ проти України пройшли дебати щодо можливості вступу Гельсінкі до НАТО. Кілька годин 200 депутатів обговорювали висновок щодо переваги та ризиків перебування країни в Альянсі. За підсумком більшість депутатів підтримали ідею євроатлантичної інтеграції фінської держави.

Більшість фінів дотримувалися точки зору, згідно з якою Фінляндія повинна бути нейтральною державою. Однак країна регулярно брала участь у навчаннях НАТО. Близько 60% фінів стали підтримувати вступ держави до Альянсу після військового вторгнення Росії в Україну.

Пізніше фінські журналісти писали, що влада Росії, погрожувала як помсту за такий намір Фінляндії припинити постачання газу в країну.

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