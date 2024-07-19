Чого чекати Україні в разі перемоги Трампа: соратник політика здивував заявою

Соратник Трампа відповів, чи буде Європа платити більше за допомогу Україні, якщо той прийде в Білий дім.

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Чого чекати Україні в разі перемоги Трампа / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, то Європа платитиме більше за допомогу Україні. Про це заявив колишній посол США в Німеччині, близький соратник політика Річард Гренелл в інтерв'ю Bild.

Він наголосив, що німецький уряд "жахливо неправильно" ставився до політики Трампа.

""Північний потік - 2" став однією з причин війни в Україні. Уряд Німеччини не дослухався до Дональда Трампа. Я б хотів вибачень за це", - додав він. відео дня

Також Греннел розкритикував Джо Байдена за те, що той не веде переговори з Путіним.

"У Європі через російське вторгнення йде війна, а Джо Байден не поговорив із Путіним. Я думаю, що спілкування з людьми - це тактика. Це не мета, не рішення, але це веде нас до цього", - додав він.

На запитання, чи вважає він реалістичною обіцянку Трампа закінчити війну за 24 години, політик відповів так.

"Дивіться, Дональд Трамп досяг мирних угод між арабами та ізраїльтянами. За часів його правління в Європі не було воєн", - каже колишній посол США в Німеччині.

Також журналіст запитав його, чи буде Європа платити більше за допомогу Україні, якщо Трамп прийде в Білий дім.

"Звичайно. Війна у вас на задньому дворі. Якби в Мексиці була війна, ми б зробили більшу частину роботи, якби взагалі не всю. І ми б точно не зверталися по допомогу до німців", - додав політик.

При цьому він зазначив, що рішення про те, чи буде виділятися Україні американська допомога, залежить "тільки від Трампа".

Політика Трампа та війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Якщо Дональд Трамп отримає перемогу на виборах президента, то допомога від США зупиниться з вірогідністю у 90%. Про це заявив військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

В свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить співпрацю з Білим домом незалежно від результату президентських виборів у США. Якщо переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ця робота буде "важкою".

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