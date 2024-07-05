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Якою буде допомога США, якщо переможе Трамп: ветеран АТО приголомшив прогнозом

Марія Николишин
5 липня 2024, 09:51
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Трамп, навіть не будучи президентом, зміг на сім місяців заблокувати допомогу Україні, яка в результаті була розблокована аж у квітні, каже Дикий.
Якою буде допомога США, якщо переможе Трамп: ветеран АТО приголомшив прогнозом
Якою буде допомога від США при Трампі / колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо Дональд Трамп отримає перемогу на виборах президента, то допомога від США зупиниться з вірогідністю у 90%. Про це заявив військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий в ефірі Вечір.LIVE.

"От цю обмежену допомогу ще можемо згадувати як манну небесну, коли прийде Трамп. Бо може не бути взагалі ніякої. І навіть дуже ймовірно, що не буде ніякої. І мене, чесно кажучи, дуже дивує, чому ми до цього не готуємось", - зазначив він.

За його словами, Трамп, навіть не будучи президентом, зміг на сім місяців заблокувати допомогу Україні, яка в результаті була розблокована аж у квітні.

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Експерт наголосив, що допомога надходить регулярно, її "для багато чого достатньо", але це не змінює потенційної загрози її припинення, адже цієї допомоги вистачить десь до весни наступного року.

Він також додає, що Україна має витратити цей час, щоб максимально інвестувати у власний ОПК, "щоб коли наступної весни з дуже високою ймовірністю ця допомога припиниться, для нас це не було такою катастрофою, як стала блокада минулого року".

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо

Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

За повідомленнями Politico, скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва.

Раніше також повідомлялося, що два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

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війна в Україні Дональд Трамп військова допомога війна Росії та України Євген Дикий
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