Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заяви

Ангеліна Підвисоцька
21 вересня 2025, 22:52
318
Президент наголосив на тому, що Україна готується до дипломатичних зустрічей та пропозицій від партнерів.
Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заяви
Зеленський анонсував напружений тиждень / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 37 окрема бригада морської піхоти

Україна готується до напруженого тижня. Очікується багато дипломатичних зустрічей та пропозицій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Від партнерів очікуються пропозиції, які будуть реально наближати закінчення війни.

"Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – уже завтра. Плануємо також на тижні й зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - сказав президент.

відео дня

Санкції проти РФ

Президент подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакету санкцій проти РФ, залишилось лише затвердити його.

"Цими тижнями були санкції інших країн: від Японії та Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть", - наголосив президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленский
Вечірнє звернення Зеленського / Фото: скріншот

Військова допомога Україні

Україна розпочала купівлю американської зброї за європейські кошти за програмою PURL. Мова йде про ракети для систем Patriot та HIMARS.

"У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти. Готуємо й нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, і це стосується передусім російських активів. Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Українські військові проводять контрнаступальну операцію в районі Добропілля та Покровська.

"Я хочу подякувати всім воїнам, хочу подякувати кожному підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності. Наступний тиждень має зробити ще сильнішими і наші дипломатичні позиції, і нашу армію – обов’язково. Слава Україні" - підсумував президент.

Що відбувається на фронті - останні новини

Останнім часом російська армія, як зазначав Главред, намагається просунутися до обласного центру. Для цього окупанти активно використовують авіацію та важку артилерію, повністю руйнуючи українські позиції та населені пункти.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що біля Куп'янська російські військові намагалися непомітно проникнути в місто через газопровід. Українські сили оборони завдали повторного удару по цьому об'єкту.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заява Путіна про 700 тисяч військових на фронті є частиною його стратегії. Таким чином він намагається показати свою чисельну перевагу над ЗСУ.

війна в Україні Володимир Зеленський військова допомога вторгнення Росії
