Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

Головне із заяв Трампа:
- Трамп може провести зустріч із Путіним і Зеленським
- Трамп проведе спільні переговори, якщо буде задоволений зустріччю з Путіним
- Якщо Путін розчарує Трампа, на Росію чекатимуть серйозні наслідки
Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із Зеленським і Путіним після саміту на Алясці. Про це він заявив під час своєї прес-конференції.
"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там", - сказав Трамп.
Дивіться відео із заявою Трампа:
При цьому Трамп зазначив, що другої зустрічі не буде, якщо він не отримає відповідей, які хоче. Тоді на Росію чекатимуть наслідки.
"Будуть дуже серйозні наслідки", - наголосив Трамп.
Водночас американський лідер не вірить у те, що йому вдасться переконати російського диктатора припинити вбивати цивільне населення України.
"Думаю, що ні. Тому що я вже мав таку розмову", - сказав він.
Дивіться відео із заявою Трампа:
Американський президент також розповів про переговори з європейськими лідерами та Зеленським. Він додав, що розмова була дуже дружньою і він оцінив її на 10 балів.
Зустріч Трампа і Путіна - головні новини
Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 11 серпня підтвердив свою зустріч із Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами Трампа, наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі.
"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.
У середу, 13 серпня, відбулися переговори у відеоформаті за участю Володимира Зеленського, лідерів Європи, Трампа та його команди. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп сказав, що його мета на зустрічі з Путіним - припинення вогню. Також Трамп підкреслив: без України питання територій вирішуватися не будуть.
Пізніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Президент наголосив, що Україна не має наміру виводити свої війська з Донбасу. Будь-які питання територіальної цілісності не можуть обговорюватися без участі народу і врахування Конституції України.
