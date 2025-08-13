Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

Головною умовою України є повне припинення вогню, пише видання Politico.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-zelenskogo-s-trampom-smi-uznali-usloviya-ukrainy-po-zaversheniyu-voyny-10689494.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський може озвучити низку умов Дональду Трампу / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Головною умовою України є повне припинення вогню

У Києві звучить вимога про необхідність виплати РФ компенсації

Україна розглядає два способи зупинити новий напад РФ

Україна може висунути низку умов щодо завершення війни напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський може озвучити ці умови Трампу в телефонній розмові, йдеться в публікації видання Politico.

відео дня

Припинення вогню

Головною умовою є повне припинення вогню, пише видання. "Якщо Києву в кінцевому підсумку доведеться піти на якийсь компроміс у рамках остаточної угоди, заснованої на реаліях на полі бою, то він буде обговорювати територіальні питання тільки після того, як Росія погодиться на припинення вогню і буде його дотримуватися", - заявила виданню "людина, знайома із ситуацією".

Компенсація РФ

Також у Києві звучить вимога про необхідність виплати РФ компенсації за розв'язану Кремлем війну, уточнюють автори статті. Зазначається, що Росія повинна заплатити Україні від 500 млрд до 1 трлн доларів за людські та матеріальні втрати.

Гарантії безпеки

У матеріалі уточнюється, що Україна розглядає членство в НАТО і Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити новий напад Росії. "Україна також ігнорує вимоги Москви скоротити її 900-тисячну діючу армію - найбільшу в Європі після Росії - і зажадати від союзників припинити постачання зброї", - наголошується в статті.

Повернення військовополонених і дітей

Україна заявляє, що майже 20 тис. українських дітей були викрадені Росією, а повернути вдалося тільки 1453. У статті йдеться про те, що питання обміну полоненими, мабуть, єдине, за яким сторони зуміли просунутися за останній час.

Санкції проти РФ

У Politico також додають, що Київ і його європейські союзники хочуть зберегти цей тиск, попереджаючи, що зняття первинних і вторинних санкцій і відновлення торгівлі дадуть Москві час перегрупуватися для нового наступу і завершення завоювання України. "Вони також спробують переконати Трампа, що загроза нових санкцій США змусить Путіна вести більш серйозні переговори", - резюмують автори матеріалу.

Переговори про припинення війни: думка експерта

Швидкість наступу армії агресора, ймовірно, стане ключовим фактором у переговорах про можливе припинення бойових дій, вважає експерт Олександр Кочетков. На жаль, напередодні зустрічі в Алясці Україна опинилася в досить слабкій позиції.

Він зазначає, що до цього варто додати й серйозні труднощі з формуванням державного бюджету та власним виробництвом озброєнь - і за ці питання вже несе відповідальність не Захід, а українське керівництво.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами візьме участь у відеоконференції з президентом США. Деталі зустрічі не розголошуються, але очікується, що сторони обговорять ключові питання міжнародної політики та безпеки.

Як повідомляв Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Трампом і Путіним не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред