Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

Головне:
- Головною умовою України є повне припинення вогню
- У Києві звучить вимога про необхідність виплати РФ компенсації
- Україна розглядає два способи зупинити новий напад РФ
Україна може висунути низку умов щодо завершення війни напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Президент Володимир Зеленський може озвучити ці умови Трампу в телефонній розмові, йдеться в публікації видання Politico.
Припинення вогню
Головною умовою є повне припинення вогню, пише видання. "Якщо Києву в кінцевому підсумку доведеться піти на якийсь компроміс у рамках остаточної угоди, заснованої на реаліях на полі бою, то він буде обговорювати територіальні питання тільки після того, як Росія погодиться на припинення вогню і буде його дотримуватися", - заявила виданню "людина, знайома із ситуацією".
Компенсація РФ
Також у Києві звучить вимога про необхідність виплати РФ компенсації за розв'язану Кремлем війну, уточнюють автори статті. Зазначається, що Росія повинна заплатити Україні від 500 млрд до 1 трлн доларів за людські та матеріальні втрати.
Гарантії безпеки
У матеріалі уточнюється, що Україна розглядає членство в НАТО і Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити новий напад Росії. "Україна також ігнорує вимоги Москви скоротити її 900-тисячну діючу армію - найбільшу в Європі після Росії - і зажадати від союзників припинити постачання зброї", - наголошується в статті.
Повернення військовополонених і дітей
Україна заявляє, що майже 20 тис. українських дітей були викрадені Росією, а повернути вдалося тільки 1453. У статті йдеться про те, що питання обміну полоненими, мабуть, єдине, за яким сторони зуміли просунутися за останній час.
Санкції проти РФ
У Politico також додають, що Київ і його європейські союзники хочуть зберегти цей тиск, попереджаючи, що зняття первинних і вторинних санкцій і відновлення торгівлі дадуть Москві час перегрупуватися для нового наступу і завершення завоювання України. "Вони також спробують переконати Трампа, що загроза нових санкцій США змусить Путіна вести більш серйозні переговори", - резюмують автори матеріалу.
Переговори про припинення війни: думка експерта
Швидкість наступу армії агресора, ймовірно, стане ключовим фактором у переговорах про можливе припинення бойових дій, вважає експерт Олександр Кочетков. На жаль, напередодні зустрічі в Алясці Україна опинилася в досить слабкій позиції.
Він зазначає, що до цього варто додати й серйозні труднощі з формуванням державного бюджету та власним виробництвом озброєнь - і за ці питання вже несе відповідальність не Захід, а українське керівництво.
Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами візьме участь у відеоконференції з президентом США. Деталі зустрічі не розголошуються, але очікується, що сторони обговорять ключові питання міжнародної політики та безпеки.
Як повідомляв Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Трампом і Путіним не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".
Інші новини:
- Авіація і флот Європи в Україні: у WP дізналися про план і розкрили подробиці
- Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія запровадили санкції проти тіньового флоту і не тільки
- Перевозив мільйон барелів нафти: танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув
Про джерело: Politico
Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.
Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.
Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.
Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.
Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред