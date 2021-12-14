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Боротьба за Україну і ситуація з полоненими: Зеленський піддав критиці Захід і закликав вдарити по РФ

14 грудня 2021, 14:24

Українці ніколи не віддадуть свою свободу і захищатимуть свою землю та людей за будь-яких обставин, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Колективних зусиль наразі не вистачає, щоб повернути Росію до поваги міжнародного права - Зеленський / president.gov.ua

В Україні готові боротися за свободу, людей і свої території, проте державі не вистачає підтримки з боку світової спільноти в боротьбі з агресією Росії. У Києві вдячні за надану підтримку, однак цього замало для зміни ситуації. Москва досі не виконала вимоги, згідно з яким росіяни повинні забезпечити доступ міжнародних організацій до полонених на окупованих територіях українців. Люди перебувають у жахливому стані. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Repubblica, текст якого опублікувала пресслужба глави держави, він розповів про те, що українці готові захищати свої цінності і територіальну цілісність.

читайте такожВідмова Києва від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про "викинуті на смітник" обіцянки РФОднак гарант дорікнув міжнародній спільноті у тому, що вона прикладає недостатньо зусиль для того, щоб Росія поважала міжнародне право і повернулася до конструктивного діалогу щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі. За його словами, у Москві вже можуть відкрити цілий музей, в якому буде представлена колекція із засудженнями дій російської влади.

"Ми будемо захищати нашу землю і наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких зазіхань. Українці не віддадуть свою свободу ніколи. Тим часом, у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різних засуджень. Безумовно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль наразы не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права і держав-сусідів, а й просто до змістовних перемовин про мир на сході України", - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що російська держава не виконує одну з домовленостей, досягнутих в рамках саміту нормандського формату у Парижі у 2019 році. Росія не допускає до полонених українців міжнародні організації.

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"Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені знаходяться в такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо Донбасу

Військовий конфлікт Росії та України триває з весни 2014 року, коли російські війська окупували Крим і Донбас. Москва не визнає себе стороною збройної конфронтації і стверджує, що в Україні, мовляв, йде "громадянська війна" і вважає себе нібито "посередником у конфлікті Києва і "ЛДНР".

Восени відбулися перемовини за участю президента України Зеленського, канцлерки ФРН Меркель і глави Франції Макрона, а також діалог Меркель і Макрона з президентом РФ Путіним. Сторони намагалися домовитися про новий саміт в нормандському форматі щодо Донбасу. Будувалися плани щодо проведення зустрічі на рівні глав МЗС, але захід не відбувся.

У Німеччині і Франції навіть анонсували проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, проте в підсумку перемовин не було.

Пізніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що питання проведення саміту "Нормандії" під великим питанням. Державам не вдається домовитися ані щодо зустрічі лідерів, ані про перемовини міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що до прогресу у перемовному процесі щодо Донбасу може привести підключення до діалогу США. Інший варіант – прямі перемовини Зеленського і Путіна. Причому на Заході підтримують дискусію Києва та Москви.

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