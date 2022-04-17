Більше не вірю світові, бо вони не зупинили Росію - Зеленський

Зеленський не може довіряти світовим лідерам / Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський сказав, що він не може більше довіряти світовим політикам і положенням міжнародного права, тому що вони не зупинили російську агресію, але він вірить в українців та в ЗСУ.

"Я не вірю світу. Після того, що ми побачили, що відбувається в Україні, Ми... тобто, у мене немає цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни і деяких лідерів. Ми не віримо в слова. Після ескалації Росії ми не віримо сусідам. Ми у все це більше не віримо. Навіть я не вірю в документи (міжнародного права), тому що ми також мали Будапештський меморандум – думаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене це просто аркуш паперу, який нічого не вартує... Єдина віра, яка залишилася, це віра в нас самих, в наших людей, в наші ЗСУ, і віра, що (певні) країни підтримуватимуть нас не тільки словами, а й діями. Ось і все", - заявив Зеленський в інтерв'ю американському телеканалові CNN.

Президент України зазначив, що вірить у прагматичні речі, про які можна домовитися:

"Якщо ви наші друзі або партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, нанесіть удар по Росії".

Зеленський сказав, що він не вірить словам і заявам російського керівництва, і тому очікує, що вони можуть ще раз спробувати захопити Київ. Більше того, він переконаний, що невдачі російських окупантів на Донбасі не означатимуть, що вони відмовляться від повторної спроби взяти Київ.

Президент подякував усім партнерам, які надали і надають Україні зброю, але вкотре повторив, що її потрібно у великих обсягах і передавати якомога швидше. Зеленський не поділяє переконання західних партнерів, що сучасне озброєння не стане в нагоді ЗСУ, тому що українці нібито не зможуть навчитися ним користуватися.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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