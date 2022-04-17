У Зеленського попередили про важкі бої та назвали напрямок головного удару РФ

Велика кампаніяс-сзавжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів, каже Олексій Арестович.
Незабаром на сході України очікуються важкі бої - російські окупаційні сили будуть прагнути оточити угруповання ЗСУ.
Як спрогнозував в ефірі Каналу 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович, стягнутих російських військ не вистачить для оточення.
Разом з тим він поділився інформацією про те, те, що українські сили вже почали рух в цьому районі.
"Це будуть важкі бої. Наші війська почали там певний рух ще вчора", - зазначив Арестович.
Він підкреслив, що найбільша небезпека чекає на мирних жителів Харкова, Краматорська і Слов'янська.
"Велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними", - додав він.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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