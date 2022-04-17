У Зеленського попередили про важкі бої та назвали напрямок головного удару РФ

/ Фото Reuters

Незабаром на сході України очікуються важкі бої - російські окупаційні сили будуть прагнути оточити угруповання ЗСУ.

Як спрогнозував в ефірі Каналу 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович, стягнутих російських військ не вистачить для оточення.

Разом з тим він поділився інформацією про те, те, що українські сили вже почали рух в цьому районі.

"Це будуть важкі бої. Наші війська почали там певний рух ще вчора", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що найбільша небезпека чекає на мирних жителів Харкова, Краматорська і Слов'янська.

"Велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними", - додав він.

читайте такожКонтрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежі

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: