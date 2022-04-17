Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

й Володимир Зеленський поспілкувався з главою МВФ / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни.

"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення", - написав глава держави у своєму Twitter.

За його словами, вже є чіткі плани щодо цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ й надалі буде плідною.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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