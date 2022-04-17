Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

Президент України висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни.
"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення", - написав глава держави у своєму Twitter.
За його словами, вже є чіткі плани щодо цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ й надалі буде плідною.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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