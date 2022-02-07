Блінкен допустив надання Донбасу "особливого статусу" при дотриманні Мінську

Блінкен допускає готовність України до особливого статусу Донбасу / Фото Reuters

Україна може бути готова до надання "особливого статусу" для Донбасу, але лише в тому випадку, якщо буде узгоджена необхідна послідовність реалізації Мінських угод, повідомив під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У Мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед", - зазначив Блінкен.

У той же час, за його словами, загальна картина за домовленостями зводиться до того, що всі сторони мають просуватися по більшості своїх зобов'язань, чого не видно з боку Росії.

"Так що, якщо Росія серйозно ставиться до виконання Мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля", - додав Блінкен.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналіст Washington Post і New York Times з посиланням на американських політиків, чиновників і розвідку США повідомили про те, що Росія приготувала новий сценарій щодо військового вторгнення в Україну.

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План включає демонстрацію відеоматеріалів з нібито "атакою українців" на російськомовне населення на сході України. Пізніше інформація була офіційно підтверджена Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи дані відомості, заявив, що інформація про пошуки приводу для військового вторгнення РФ в Україну публікувалася і раніше, проте "так нічого і не відбувалося".

У британському уряді також сказали, що Москва готує новий план агресії щодо Києва. Як вважають у Лондоні, Росія шукає привід для повномасштабної військової інтервенції на територію України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що нові відомості про підготовці Росією плану щодо вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву ще до офіційної заяви з цього питання. Дипломат не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з російського боку.

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