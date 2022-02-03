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Єрмак заразився COVID-19: за тиждень – зустріч радників "Нормандії" щодо Донбасу у Берліні

3 лютого 2022, 17:00

Андрій Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус.

Єрмак
Пройду максимально інтенсивне лікування, щоб скоріше стати на ноги - Єрмак / УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заразився коронавірусною інфекцією COVID-19 за тиждень до зустрічі радників лідерів нормандського формату у Берліні. Чиновник має намір пройти інтенсивне лікування, щоб скоріше одужати.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що в четвер, 3 лютого, отримав позитивний тест на коронавірус. Глава ОП продовжує працювати і має намір пройти лікування в прискорений термін.

читайте такожЗеленський оголосив про прорив у діалозі щодо Донбасу і очікує на рішення щодо зустрічі лідерів "Нормандії""Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги. Здоров’я всім. Бережіть себе та близьких!"- підкреслив Єрмак.

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Нагадаємо, наступного тижня глава ОП як представник Києва повинен взяти участь у зустрічі політичних радників лідерів країн нормандського формату. Зустріч представників України, Франції, Німеччини та Росії має відбутися у Берліні.

Зустріч радників лідерів країн "Нормандії" щодо Донбасу

У Парижі 26 січня пройшла зустріч радників лідерів країн нормандського формату щодо вирішення конфлікту Росії та України на Донбасі. Київ на перемовинах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Москву - заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

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Як розповів Єрмак, учасники перемовин провели аудит Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили готовність продовжувати роботу з метою пошуку компромісу щодо реалізації "Мінська".

Український чиновник додав, що делегати України, Росії, Німеччини та Франції погодили фінальну заяву дискусії.

"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова,"аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було погоджено комюніке фінальне", - зазначив глава ОП.

Представник Росії Дмитро Козак підкреслив, що сторони домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і проведуть нову зустріч у Берліні вже за 2 тижні. У німецькій столиці радники лідерів країн нормандського формату обговорять проблемні аспекти реалізації Мінських угод.

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