Жодного діалогу з "ЛДНР", поступок щодо кордонів і суверенітету: Україна оголосила червоні лінії для РФ

В України є свої червоні лінії на перемовини з Москвою - Кулеба / УНІАН

Україна вивчає можливості для дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією. Однак у Києва існують свої червоні лінії для перемовин з Москвою. Українська держава не збирається йти на прямий діалог з "ЛДНР" і не має наміру поступатися в питаннях територіальної цілісності, суверенітету і зовнішньополітичного курсу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті в понеділок, 7 лютого, він розповів про те, що тиждень інтенсивної дипломатії триває. Цього дня в Україну приїхали чотири глави зовнішньополітичних відомств - Австрії, Словаччини, Чехії та Німеччини.

читайте такожУкраїна звернулася до світу із закликом зупинити Москву"Ще один тиждень інтенсивної дипломатії. Сьогодні в Україні чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корка (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина)", - пише Кулеба.

Також він нагадав, що 8 лютого до Києва приїде президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе перемовини Володимир Зеленський.

"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не перетинатимемо червоні лінії України", - зазначив Кулеба.

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Червоні лінії України для Росії

За його словами, існує три напрямки, в рамках яких Київ не має наміру йти на поступки Москві:

Суверенітет і територіальна цілісність України в міжнародно визнаних кордонах держави

"Прямий діалог" з російськими окупаційними адміністраціями "ЛДНР"

Зовнішньополітичний курс України, який має право визначати тільки український народ.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналіст Washington Post та New York Times з посиланням на американських політиків, чиновників і розвідку США повідомили про те, що Росія приготувала новий сценарій щодо військового вторгнення в Україну.

План включає демонстрацію відеоматеріалів з нібито "атакою українців" на російськомовне населення на сході України. Пізніше інформація була офіційно підтверджена Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ці відомості, заявив, що інформація про пошуки приводу для військового вторгнення РФ в Україну публікувалася і раніше, однак "так нічого і не відбувалося".

У британському уряді також сказали, що Москва готує новий план агресії щодо Києва. Як вважають у Лондоні, Росія шукає привід для повномасштабної військової інтервенції на територію України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що нові відомості про підготовку Росією плану щодо вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву ще до офіційної заяви з цього питання. Дипломат не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з російської сторони.

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