Байден міг закінчити війну за 5 хвилин, але Україна на це не пішла б - Зеленський

Так швидко могла б закінчитися війна лише в тому випадку, якби Америка "здала" українські території.

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Байден міг закінчити війну за 5 хвилин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Президент США Джо Байден міг закінчити повномасштабну війну в Україні через 5 хвилин після нападу РФ. Однак українці на це не погодилися б, адже йшлося б про існування України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю ABC News.

За такий короткий час війна в Україні могла б закінчитися лише у випадку, якби Америка вирішила "здати" українські території Путіну. Зеленський таким чином вирішив відреагувати на слова колишнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

"Ми були в стані війни, не повномасштабної війни, але ми були в стані війни, і, як я припускаю, він мав цей час у своєму розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети. Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин. Але ми б не погодилися", - сказав Зеленський.

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Президент також назвав "небезпечними сигналами" заяви про можливе скорочення допомоги Україні. Це може статися після президентських виборів у США.

"Це внутрішнє, внутрішньополітичне питання. Це вирішуватимуть американці, і я не хотів би втручатися. Але для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є певні небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні", - сказав Зеленський.

Раніше Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну. Зокрема, він заявив, що нашій країні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Ексглава Білого дому заявив, що у війні Росії і України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

Нагадаємо, Трамп тричі не зміг однозначно відповісти на питання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

"Я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", — сказав Трамп під час дебатів на телеканалі CNN.

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