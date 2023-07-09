Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

Російський міністр закордонних справ звинуватив Анкару нібито в "деструктивному курсі".

https://glavred.net/politics/vozvrashchenie-zashchitnikov-mariupolya-lavrov-v-beshenstve-naehal-na-turciyu-10484347.html Посилання скопійоване

Лавров в істериці через повернення захисників Азовсталі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

В Україну з Туреччини повернулися командири, які керували обороною Маріуполя та Азовсталі. Кремль вже влаштував істерику через це. Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Туреччину в"деструктивному курсі". Про це йдеться на сайті дипвідомства.

Повідомляється, що Лавров переговорив з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

"Увага Анкари була звернена на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки Київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть призвести тільки до негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Командири оборони Азовсталі повернулися в Україну

Президент Володимир Зеленський 8 липня заявив, що командири оборони Азовсталі у Маріуполі Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну. Після обміну полоненими між Україною і Росією вони перебували у Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Увечері Зеленський і захисники Маріуполя прибули до Львова. Там пройшов брифінг за участю президента і героїв. Зеленський взяв участь у молебні до 500-го дня війни. Виступу президента не було.

Командир Азова Денис Прокопенко Редіс заявив, що воїни готові повернутися на фронт.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою", - підкреслив Прокопенко.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко заявив, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі і звільнення міста.

Інші новини: