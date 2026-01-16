Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

Всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти Києва припиняють очне навчання.

У Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання.

Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

"Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення департаменту (освіти і науки КМДА - ред.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік", - йдеться у повідомленні. відео дня

Вона нагадує, що в Києві більшість шкіл використовуються паралельно як пункти незламності, тому, можливо, в таких школах умови для дітей перебування і не є поганими.

Вона додала, що у випадку ухвалення відповідного рішення, про яке вже було заявлено, до 1 лютого навчальний процес відбуватиметься дистанційно або для дітей оголосять канікули.

Як писав Главред, в регіонах, що піддаються ударам з боку Росії, після кожної атаки будуть вводитися аварійні графіки відключень електроенергії, які будуть діяти приблизно тиждень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Після цього, за його словами, енергосистему вдасться частково стабілізувати, і кількість черг відключень скоротиться до однієї або двох - до моменту наступного обстрілу.

Експерт зазначив, що для зменшення тривалості відключень електроенергії після майбутніх атак держава повинна більш активно заохочувати бізнес, підприємства та місцеву владу встановлювати додаткові гарантовані потужності з обов'язковим підключенням до об'єднаної енергосистеми. Водночас істотний вплив на ситуацію і надалі будуть мати погодні умови.

Яу повідомляв Главред, в Києві Міністерству освіти і науки разом із КМДА рекомендовано продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, при цьому це рішення не поширюється на дитячі садки.

МОН спільно з обласними військовими адміністраціями має визначити доцільність тимчасового переходу всіх закладів освіти на дистанційне навчання або продовження чи запровадження зимових канікул до зазначеної дати, зважаючи на безпекову ситуацію в кожному регіоні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у столиці енергосистема працює з надмірним навантаженням, що призвело до різкого зростання кількості аварій, зазначив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що ситуація з енергопостачанням у Києві є найскладнішою за весь час.

