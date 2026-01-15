Рус
"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

Руслан Іваненко
15 січня 2026, 21:59
Морози у Києві ускладнюють роботу мереж та збільшують ризик тимчасових відключень електроенергії.
'Треба протриматися': гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими
Київські енергомережі працюють під перевантаженням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Енергосистема Києва працює з великим перевантаженням
  • Кількість аварій у столиці різко зросла
  • Сильні морози посилюють навантаження на мережі

У Києві енергетична система опинилася під серйозним навантаженням, через що кількість аварій у столиці різко зросла. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"У нас велике перевантаження системи, радикально зростає кількість аварій. Кількість аварій шалена. До цього додаються морози, і все разом створює дуже складну ситуацію", — зазначив він.

Причини і прогнози ситуації

За словами Коваленка, на сьогоднішній день швидкого покращення чекати не варто. Частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту. Ситуацію ускладнює сильний мороз — близько -17°C, який, за прогнозами, протримається ще близько десяти днів.

Водночас Коваленко підкреслив, що такі екстремальні температури не можуть тривати місяцями.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", — додав він, наголосивши, що ситуація залишатиметься напруженою, але вона тимчасова.

Експерт зазначив, що столична енергосистема продовжує працювати в умовах підвищеного ризику аварій, і мешканцям слід бути готовими до тимчасових відключень електроенергії.

'Треба протриматися': гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

Енергосистема України продовжує функціонувати в умовах воєнного стану, а запроваджені відключення залишаються вимушеним заходом для збереження її стабільності.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, російські війська навмисно атакують ключові підстанції та високовольтні лінії, намагаючись порушити роботу Об’єднаної енергосистеми та ізолювати окремі регіони, серед яких Чернігівська, Одеська та Донецька області.

"Такі удари суттєво ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами та підвищують техногенні ризики для населення", — наголосив Рябцев, підкреслюючи, що дії агресора прямо впливають на стабільність енергопостачання та безпеку громадян.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у п’ятницю, 16 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Крім того, 6 січня на території Запоріжжя та Запорізької області буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть діяти протягом всього дня. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Нагадаємо, що в результаті ворожих нічних ударів по енергетичній інфраструктурі країни знеструмлені споживачі в Житомирській та Харківській областях.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України відключення світла електроенергія
