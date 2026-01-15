Рус
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

Юрій Берендій
15 січня 2026, 21:48оновлено 15 січня, 22:28
Уряд запроваджує комплекс невідкладних рішень для стабілізації енергосистеми, повідомила Свириденко.
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення
Уряд прийняв екстрені рішення, зміни торкнуться всіх регіонів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказала Свириденко:

  • Комендантську годину в Україні можуть скоротити
  • Всі навчальні заклади мають перейти на дистанційне навчання або оголосити канукули до 1 лютого
  • Будинки, в яких є лише електричне опалення можуть віднести до об'єктів критичнох інфраструктури

Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків. Про основні з них повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години", - вказала вона

відео дня

Свириденко повідомила, що на період комендантської години громадянам дозволять без спеціальних перепусток перебувати на вулицях і в громадських просторах, зокрема в торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та забезпечення життєдіяльності людей і бізнесу. Такі локації мають бути забезпечені опаленням, автономним електроживленням і стабільним зв’язком, водночас це правило не стосується розважальних закладів. Також буде дозволено пересування приватним транспортом.

"Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра, - додала вона.

Вона додала, що в Києві Міністерству освіти і науки разом із КМДА рекомендовано продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, при цьому це рішення не поширюється на дитячі садки. МОН спільно з обласними військовими адміністраціями має визначити доцільність тимчасового переходу всіх закладів освіти на дистанційне навчання або продовження чи запровадження зимових канікул до зазначеної дати, зважаючи на безпекову ситуацію в кожному регіоні.

Згодом у Міністерстві освіти і науки уточнили, що через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення очного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти — залежно від рівня безпеки в регіонах.

"ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження / запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці", - повідомили в МОН.

Свириденко заявила, що уряд працює над тим, аби якомога швидше наростити імпорт електроенергії як для державних підприємств, так і для приватного сектору.

Міністерству енергетики, Міністерству розвитку та Держенергонагляду доручено максимально спростити процедури підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок з метою розвитку розподіленої генерації.

НКРЕКП рекомендовано зменшити строки та вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання, а про результати цієї роботи Комісія має поінформувати уряд упродовж тижня.

"У Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;окремо — будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання. Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка", - вказала вона.

Окрім цього, Кабінет Міністрів опрацьовує варіант надання житловим будинкам з електроопаленням статусу об’єктів критичної інфраструктури, щоб гарантувати їм безперервне теплопостачання.

"Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення", - резюмувала прем'єр-міністр.

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може відбутись Алчевський сценарій в Києві - думка експерта

Як раніше писав Главред, незважаючи на складний стан енергосистеми, повне замерзання Києва за прикладом Алчевська у 2006 році є нереальним, адже столиця має суттєвий запас надійності завдяки децентралізованому теплопостачанню, зазначив директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Він пояснив, що трагедія в Алчевську стала наслідком запізнілих дій комунальних служб, які вчасно не спустили воду з мереж, тоді як у Києві система не прив’язана до одного джерела тепла.

"Система теплопостачання Києва не зав’язана лише на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Вони забезпечують приблизно половину тепла, необхідного місту. Решту тепла дають і Дарницька ТЕЦ, і ТЕЦ-1, а також близько 150 невеликих котелень, які ще з радянських часів працюють при лікарнях та підприємствах. Тобто існує багато альтернативних джерел теплопостачання, не прив’язаних до ключових ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Тому так чи інакше, приблизно половина міста все ж буде залишатися з теплом", - пояснив Сергієнко.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 січня через суттєвий дефіцит електроенергії у Львові та області обмеження запровадять для всіх категорій споживачів, а відключення триватимуть упродовж доби. Про це повідомили в "Львівобленерго".

У столиці енергосистема працює з надмірним навантаженням, що призвело до різкого зростання кількості аварій, зазначив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що ситуація з енергопостачанням у Києві є найскладнішою за весь час.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

