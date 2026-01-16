Солодкий засіб від старості: вчені розкрили несподіваний секрет довголіття

Користь пов'язують виключно з темним шоколадом з високим вмістом какао.

Названо рецепт довголіття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Ви дізнаєтеся:

На здоров'я і зовнішній вигляд впливають навіть невеликі харчові звички

Один із таких прикладів — вибір шоколаду, але не будь-якого

Вчені все частіше говорять, що на здоров'я, зовнішній вигляд і довголіття впливають навіть невеликі харчові звички.

Як пише Daily Express, один з таких прикладів — вибір шоколаду, але не будь-якого.

Користь пов'язують виключно з темним шоколадом з високим вмістом какао. Дослідники з Королівського коледжу Лондона виявили в какао речовину теобромін, яка може уповільнювати вікові зміни. Наприкінці 2025 року вони з'ясували, що люди з високим рівнем цієї сполуки в крові виглядають і почуваються молодше.

Професор Джордана Белл підкреслює: мова йде про помірне споживання, а не про безконтрольне поїдання солодкого. Дієтологи додають, що темним вважається шоколад з часткою какао не нижче 35%. Він містить антиоксиданти і мінерали, корисні для серця, мозку та імунітету, при цьому в невеликій порції зазвичай менше цукру, ніж у звичайних десертах.

Експерти відзначають, що такий шоколад може бути приємним доповненням до раціону, але не заміною повноцінного і різноманітного харчування.

Вчені про секрет довголіття

Вчені зі Стокгольма встановили, що люди, які доживають до 100 років, відрізняються не стільки вмінням справлятися з хворобами, скільки здатністю уникати їх появи. Дослідження показало: інфаркт перенесли лише 12,5% довгожителів, тоді як серед людей у віці 80-89 років цей показник становить близько 24%, що майже в два рази вище.

Про джерело: Daily Express Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії. Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.

