Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Солодкий засіб від старості: вчені розкрили несподіваний секрет довголіття

Олексій Тесля
16 січня 2026, 02:43
17
Користь пов'язують виключно з темним шоколадом з високим вмістом какао.
старіння, довголіття
Названо рецепт довголіття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Ви дізнаєтеся:

  • На здоров'я і зовнішній вигляд впливають навіть невеликі харчові звички
  • Один із таких прикладів — вибір шоколаду, але не будь-якого

Вчені все частіше говорять, що на здоров'я, зовнішній вигляд і довголіття впливають навіть невеликі харчові звички.

Як пише Daily Express, один з таких прикладів — вибір шоколаду, але не будь-якого.

відео дня

Користь пов'язують виключно з темним шоколадом з високим вмістом какао. Дослідники з Королівського коледжу Лондона виявили в какао речовину теобромін, яка може уповільнювати вікові зміни. Наприкінці 2025 року вони з'ясували, що люди з високим рівнем цієї сполуки в крові виглядають і почуваються молодше.

Професор Джордана Белл підкреслює: мова йде про помірне споживання, а не про безконтрольне поїдання солодкого. Дієтологи додають, що темним вважається шоколад з часткою какао не нижче 35%. Він містить антиоксиданти і мінерали, корисні для серця, мозку та імунітету, при цьому в невеликій порції зазвичай менше цукру, ніж у звичайних десертах.

Експерти відзначають, що такий шоколад може бути приємним доповненням до раціону, але не заміною повноцінного і різноманітного харчування.

Вчені про секрет довголіття

Вчені зі Стокгольма встановили, що люди, які доживають до 100 років, відрізняються не стільки вмінням справлятися з хворобами, скільки здатністю уникати їх появи. Дослідження показало: інфаркт перенесли лише 12,5% довгожителів, тоді як серед людей у віці 80-89 років цей показник становить близько 24%, що майже в два рази вище.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити більше 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імені є довгожителями. Щасливчики і володарі унікальної життєвої долі.

Також вам може бути цікаво:

Про джерело: Daily Express

Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії.

Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука старіння
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

01:43Війна
Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

00:15Політика
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

03:30

"Потрапили в апокаліпсис": Денисенко вийшла на зв'язок після доби без світла

03:05

Фінансовий гороскоп на 2026 рік: шість знаків зодіаку купатимуться в багатсвіВідео

02:43

Солодкий засіб від старості: вчені розкрили несподіваний секрет довголіття

01:49

Експерти назвали дві речі, які успішні люди завжди роблять перед сном

01:43

"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуЗвільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року
01:30

"Тепер з татом": померла "секретна" донька Фредді Меркьюрі

00:21

Посадив і забув: ідеальні багаторічники для "ледачого" саду на сонці і в тініВідео

00:15

Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

15 січня, четвер
23:44

Секретний код від щастя: Жизель Бюндхен натякнула на ім'я новонародженого сина

Реклама
23:26

До 16 годин без світла: на Рівненщині вводять жорсткі графіки відключень 16 січня

23:14

Години відключень стали суворішими: новий графік для Дніпра та області на 16 січня

22:56

Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

22:40

Експерти розкрили, де категорично заборонено ставити генератор: перелік місць

22:06

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

21:59

"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

21:58

Тараса Цимбалюка застукали з відомою акторкою - подробиці

21:48

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:40

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

Реклама
20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

19:06

Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

18:59

Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

18:53

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицюВідео

18:51

Розкрито головний секрет Харкова - що означає назва міста та хто її придумавВідео

18:50

В НАБУ знову підтвердили, що не вживали заходів із перешкоджання втечі Міндіча

18:36

Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФВідео

18:34

РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

18:11

Зима не здається: що готує погода для Дніпра цими вихідними

17:59

Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

17:41

Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиціВідео

17:34

РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

17:21

Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

17:03

Крутіше Рафаелло: рецепт цукерок з п'яти інгредієнтів за 10 хвилин

16:48

Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

Реклама
16:43

Гарячі б'юті тренди 2026: три макіяжі за мотивами популярних кіно та серіалівВідео

16:38

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати КремльВідео

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

16:18

Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

15:59

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:54

Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"Відео

15:46

Українець створив сонячно-бетонну батарею: чим вона краща за звичайніВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти