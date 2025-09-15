Провалив важливий тест: у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік

Результат Apple не дотягує до конкурентів.

https://glavred.net/techno/provalil-vazhnyy-test-u-novyh-iphone-17-nashli-sereznyy-nedostatok-10698110.html Посилання скопійоване

У нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

У чому слабкість нового айфона

Чим він кращий за інші смартфони

Нові обов'язкові тести на міцність, введені в Європейському союзі, виявили в iPhone 17 один істотний мінус. Незважаючи на поліпшення батареї та енергоефективності, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Згідно з новою європейською системою маркування, яка присвоює пристроям класи міцності та ремонтопридатності, iPhone 17 Pro Max отримав Class B - смартфон витримує до 180 падінь, пише GSMArena.

відео дня

Для порівняння, минулорічний iPhone 16 Pro Max мав лише Class C і витримував близько 90 падінь. Однак навіть із таким прогресом результат Apple не дотягує до конкурентів.

Samsung Galaxy S25 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL показали себе значно краще - обидва отримали Class A, витримавши до 270 падінь. Це означає, що в повсякденній експлуатації флагмани Apple будуть частіше схильні до пошкоджень. Аналогічний результат (Class B, 180 падінь) показав і тонкий iPhone Air.

У тестах ремонтопридатності iPhone 17 також не став лідером - йому присвоїли Class C, як і Samsung, тоді як Google Pixel виявився попереду з Class B.

Але в області батареї Apple приємно здивувала. iPhone 17 Pro Max отримав Class A з енергоефективності та видав вражаючі 53 години автономної роботи, що краще за конкурентів. Однак є нюанс: акумулятор розрахований лише на 1000 циклів зарядки, тоді як батареї Samsung витримують близько 2000 циклів. Це означає, що термін служби батареї в корейського флагмана вдвічі більший.

Результат тестів / Скріншот: gsmarena.com

В Apple розкритикували методику тестування ЄС, заявивши, що результати падінь "важко відтворити", а вибірка з п'яти пристроїв занадто мала для об'єктивних висновків. У Купертіно наполягають, що потрібно тестувати щонайменше 30 смартфонів.

Таким чином, новий iPhone 17 став лідером за батареєю, але вразливим за міцністю.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред