Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

Майбутнє зі ШІ обіцяє не тільки прориви, а й ризики.

Чого чекати від ШІ через 30 років / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Як зміниться ШІ за найближчі десятиліття

Чого очікувати простим людям

Уругвайський інженер Федеріко Паскуаль, який ще десять років тому передбачив стрімкий вплив штучного інтелекту на наше життя, знову виступив із прогнозом.

Цього разу експерт попереджає: зміни будуть куди глибшими, ніж багато хто готовий уявити, пише Daily Star.

Ще 2014 року Паскуаль на конференції TEDx заявляв, що ШІ "вплине на кожен аспект роботи, яку ми знаємо". Тоді його слова визнали перебільшенням, але сьогодні вони звучать пророчо. "Більшість людей думали, що я божевільний", - згадує інженер.

Як прискорився розвиток ШІ

Ключовим моментом Паскуаль називає 2017 рік, коли Google опублікувала роботу Attention Is All You Need, представивши архітектуру Transformer. Саме вона стала фундаментом сучасних мовних моделей від OpenAI, Anthropic і DeepMind.

"Сьогодні всі великі системи базуються на цій архітектурі", - зазначає експерт.

Загроза чи можливість?

Паскуаль наводить слова футуролога Рея Курцвейла про те, що до 2029 року комп'ютери досягнуть когнітивного рівня людини. А до 2030 року, за його прогнозом, "майже 90% статей і новин, які ми читаємо, будуть написані ШІ".

Однак це не означає, що машини повністю витіснять людей. Автоматизація торкнеться базових завдань, але професії, де цінується талант, креативність і вміння приймати рішення, залишаться в руках людини.

"Автоматизуються основи. Ті, у кого є керівництво, судження або смак, залишаться ключовими", - упевнений Паскуаль.

Небезпеки ШІ

Головну загрозу експерт бачить не в самих технологіях, а в тому, як їх впроваджують. За його словами, компанії прагнуть обігнати конкурентів і виходять на ринок із новими потужними моделями, не чекаючи повної перевірки на безпеку.

"Якщо у вас є дуже потужна модель, ви не тримаєте її, поки не переконаєтеся, що вона безпечна: ви все одно запускаєте її, щоб не відстати. Питання безпеки відкладається на другий план", - підкреслює інженер.

