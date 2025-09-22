Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Техно та IT

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

Сергій Кущ
22 вересня 2025, 06:53
72
Майбутнє зі ШІ обіцяє не тільки прориви, а й ризики.
Чого чекати від ШІ через 30 років
Чого чекати від ШІ через 30 років / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться ШІ за найближчі десятиліття
  • Чого очікувати простим людям

Уругвайський інженер Федеріко Паскуаль, який ще десять років тому передбачив стрімкий вплив штучного інтелекту на наше життя, знову виступив із прогнозом.

Цього разу експерт попереджає: зміни будуть куди глибшими, ніж багато хто готовий уявити, пише Daily Star.

відео дня

Ще 2014 року Паскуаль на конференції TEDx заявляв, що ШІ "вплине на кожен аспект роботи, яку ми знаємо". Тоді його слова визнали перебільшенням, але сьогодні вони звучать пророчо. "Більшість людей думали, що я божевільний", - згадує інженер.

Як прискорився розвиток ШІ

Ключовим моментом Паскуаль називає 2017 рік, коли Google опублікувала роботу Attention Is All You Need, представивши архітектуру Transformer. Саме вона стала фундаментом сучасних мовних моделей від OpenAI, Anthropic і DeepMind.

"Сьогодні всі великі системи базуються на цій архітектурі", - зазначає експерт.

Загроза чи можливість?

Паскуаль наводить слова футуролога Рея Курцвейла про те, що до 2029 року комп'ютери досягнуть когнітивного рівня людини. А до 2030 року, за його прогнозом, "майже 90% статей і новин, які ми читаємо, будуть написані ШІ".

Однак це не означає, що машини повністю витіснять людей. Автоматизація торкнеться базових завдань, але професії, де цінується талант, креативність і вміння приймати рішення, залишаться в руках людини.

"Автоматизуються основи. Ті, у кого є керівництво, судження або смак, залишаться ключовими", - упевнений Паскуаль.

Небезпеки ШІ

Головну загрозу експерт бачить не в самих технологіях, а в тому, як їх впроваджують. За його словами, компанії прагнуть обігнати конкурентів і виходять на ринок із новими потужними моделями, не чекаючи повної перевірки на безпеку.

"Якщо у вас є дуже потужна модель, ви не тримаєте її, поки не переконаєтеся, що вона безпечна: ви все одно запускаєте її, щоб не відстати. Питання безпеки відкладається на другий план", - підкреслює інженер.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

штучний інтелект цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

07:30Війна
У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідки

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідки

07:12Війна
РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

06:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

08:27

Як знаки зодіаку виявляють симпатію: 5 ознак того, що у вас хтось закоханий

08:19

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

08:10

У Гайтани в родині сталася трагедія

07:30

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є пораненийФото

07:12

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідкиВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
07:10

Хто справжній власник кота: тільки найуважніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

06:36

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертвиФото

06:23

Визнання Палестини: Китай готується очолити новий фронт проти СШАПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

21 вересня, неділя
23:08

Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

22:52

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заявиВідео

22:47

Максимальне задоволення: що робить щасливим кожен знак зодіаку

Реклама
22:30

Все встало на паузу, окрім війниПогляд

22:13

МІГи в Естонії: як це впливатиме на нашу війну?Погляд

22:12

Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

22:06

Витримують будь-яку зиму: топ-5 вживаних авто з "бронею" проти корозії

21:27

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховищаВідео

21:25

Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

20:55

Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

20:28

Чому кішки їдять траву: вчені назвали дивну причину

20:18

Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

19:51

Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:28

Як не розоритися на опаленні: простий трюк для холодного сезонуВідео

18:56

Несумісні попередники: після яких культур озимий часник не слід садитиВідео

18:44

В Україні знайшли безцінні козацькі скарби - де саме і що там булоВідео

18:26

Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причинуВідео

18:02

Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалаціїВідео

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Реклама
16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти