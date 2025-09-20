Рус
Людям масово продають браковані нові iPhone 17: що з ними не так

Сергій Кущ
20 вересня 2025, 00:45
351
Ситуація викликає особливий резонанс, оскільки Apple презентувала лінійку iPhone 17 як більш стійку до зовнішніх пошкоджень.
Людям масово продають браковані нові iPhone 17
Людям масово продають браковані нові iPhone 17 / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Покупці нових моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max у Китаї повідомляють про серйозну проблему - смартфони буквально в перші години експлуатації починають дряпатися і отримувати вм'ятини.

Як повідомляє Bloomberg, у китайських соцмережах уже з'явилося безліч фото з потертостями на щойно придбаних пристроях. Ба більше, аналогічні дефекти помітили навіть на демонстраційних зразках у магазинах Apple у Гонконзі та Шанхаї.

Особливо сильно подряпини проявилися на темно-синіх версіях iPhone 17 Pro і Pro Max. Крім того, пошкодження виявили і на моделях iPhone Air.

Ситуація викликає особливий резонанс, оскільки Apple презентувала лінійку iPhone 17 як більш стійку до зовнішніх ушкоджень завдяки поверненню до алюмінієвого корпусу та оновленому захисному покриттю.

Компанія Apple поки що не дала офіційного коментаря. Тим часом проблема стала однією з найбільш обговорюваних тем у китайській соцмережі Weibo.

Зазначимо, що це не перший випадок претензій до якості збірки iPhone. Раніше користувачі стикалися з проблемами антени в iPhone 4, корпусом, що "гнеться", у iPhone 6 і легкими подряпинами на iPhone 7.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік. Незважаючи на поліпшення батареї та енергоефективності, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Також ми писали, що аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних смартфонів у світі за другий квартал 2025 року. Лідерами знову стали пристрої Apple і Samsung, проте в десятку найкращих вдалося пробитися і бюджетній моделі від Xiaomi.

