Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

Олексій Тесля
29 вересня 2025, 05:03
14
Надрозумні машини навряд чи залишаться під контролем менш розвинених форм розуму - тобто людей.
штучний інтелект
Що відомо про штучний інтелект / Колаж: Главред, фото: Pixabay/justDIYteam, Pixabay/geralt

Ви дізнаєтеся:

  • ШІ може непомітно маніпулювати людьми
  • Надрозумні машини навряд чи залишаться під контролем менш розвинених форм розуму

Експерти у сфері штучного інтелекту Еліезер Юдковскі та Нейт Соарес виступили з украй тривожним попередженням: на їхню думку, ШІ може непомітно маніпулювати людьми, спонукаючи їх власними руками створити армію роботів, що зрештою стане загрозою для всього людства.

Як повідомляє LadBible, аналітики оцінюють імовірність такого катастрофічного сценарію на рівні від 95% до 99,5%.

відео дня

Один із піонерів ШІ, Джеффрі Хінтон, також висловив стурбованість, зазначивши, що надрозумні машини навряд чи залишаться під контролем менш розвинених форм розуму - тобто людей. Він вважає, що єдиний шанс врятувати людство - вбудувати в ШІ якийсь "захисний механізм", що нагадує інстинкт матері, який змусить його піклуватися про людей.

Тим часом Юдковскі та Соарес підкреслюють: загроза криється в самому процесі створення таких систем. На їхню думку, ШІ зможе потай розвинути свої здібності, не демонструючи небезпечних ознак до самого моменту атаки. Саме тому вони закликають країни світу негайно реагувати і знищувати всі дата-центри, де може розвиватися потенційно небезпечний надінтелект.

"Людству необхідно зупинитися. Якщо десь у світі з'явиться штучний надрозум, це призведе до загибелі всіх людей", - попереджає Юдковскі.

У своєму прогнозі вони підкреслюють, що надрозум не діятиме відкрито, не стане попереджати або вступати в чесну боротьбу - один успішний запуск може означати кінець людської цивілізації.

Хоча багатьом ідея армії роботів здається фантастикою, експерти нагадують: машини вже виконують бойові завдання, беруть участь у змаганнях і демонструють високий рівень автономності. Це лише питання часу, коли військові всерйоз задумаються про використання автономних ШІ-систем у бойових діях.

На думку аналітиків, найкращий сценарій майбутнього може нагадувати зворотну версію "Термінатора" - де людина з майбутнього повертається, щоб знищити першого військового робота, поки не стало надто пізно. І, як не парадоксально, саме такий варіант може виявитися найбільш оптимістичним для всього людства.

Майбутнє ШІ: прогноз творця ChatGPT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, який очолює компанію, що створила відомого чат-бота ChatGPT, розповів про свій погляд на майбутнє штучного інтелекту. На його думку, людство перебуває на межі появи цифрового надрозуму, і зупинити цей процес уже не є можливим. Альтман упевнений, що найближчими роками ШІ подолає звичні межі можливостей і почне робити наукові відкриття, які були б недоступні людині без його допомоги.

Раніше повідомлялося про те, що чекати від ШІ через 30 років. Майбутнє з ШІ обіцяє не тільки прориви, а й ризики.

Нагадаємо, раніше Главред писав про новий гаджет зі ШІ, топ-платформою і автономністю. Опубліковано перший офіційний ролик за участю Pixel 10 Pro.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: LADbible Group Limited

LADbible Group - британський цифровий видавець. Медіа-бренди LADbible Group мають аудиторію, що наближається до мільярда, з 262 мільйонами підписників у всьому світі на основних платформах соціальних мереж.

Компанія публікує оригінальні і придбані матеріали, включаючи редакційні, відео та документальні матеріали, деякі з яких транслюються в прямому ефірі. Їхній вміст охоплює розваги та інтерв’ю зі знаменитостями, а також новини та поточні події, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука штучний інтелект
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

02:02Війна
У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протест

У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протест

23:28Світ
Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

22:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Останні новини

05:44

Чоловік ще не знає: Світлана Тарабарова натякнула на четверту вагітність

05:03

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

04:30

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

04:02

Штраф не загрожує: три випадки, коли за кермом можна користуватися телефоном

03:32

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причинуВідео

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
02:35

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

02:02

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

00:53

Миття авто без подряпин: старий метод, який здивує навіть досвідчених водіїв

00:15

ЗСУ "засвітили" плани Кремля: яку інформаційну "бомбу" заклала РФ під Ямполем

Реклама
28 вересня, неділя
23:28

У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протестВідео

23:15

Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по "серцю" економіки Путіна

22:45

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона РевутФото

22:27

Прихована пастка на грядці: садівниця розповіла, де не варто садити цибулю на зимуВідео

22:19

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

22:03

"Бавовна" у гаманці: з чого насправді роблять українські гроші?

21:38

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогнозВідео

21:37

"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

21:30

За долю Тайваню можна не турбуватися: ним займуться росіяниПогляд

21:21

Закон проти логіки: абсурдні закони, які перетворюють туристів на злочинців.

21:12

Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

Реклама
20:58

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:11

Ми опинилися в парадоксальній ситуації на четвертий рік війниПогляд

20:10

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

20:03

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:02

Гайдамаки й опришки були в роду - які прізвища видають повстанське походження

19:45

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначивВідео

19:31

РФ націлилася на захоплення нових територій України: тривожний прогноз СвітанаВідео

19:28

Як гарантовано завоювати довіру кота - розкрито п'ять простих методівВідео

19:18

Звідки пішли греко-католики: Берестейська Унія — порятунок чи зрада

18:44

"Свічки, квіти й іграшки": кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної СашіВідео

18:41

"Путін хоче все, але не може": генсек НАТО розповів, як закінчиться війнаВідео

18:24

Про пил можна забути на цілий місяць: диво-засіб здивує небувалою чистотоюВідео

17:59

"Ситуація вже інша": Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля

17:51

Більше, ніж здається: де насправді проходять історичні кордони України

17:46

5 ознак того, що ви все ще подобаєтеся своєму колишньому

17:41

"Нехай спробують": Лукашенко пригрозив НАТО "війною на всі гроші" через РФ

17:25

Копійчана закуска, яку змітають зі столу за хвилину: рецепт здивує

17:24

Україна має "віддати території": жорстка відповідь МЗС на заяву Будапешта

16:54

"Кароліна - стара": запроданку Ані Лорак різко опустили зірки РФ

16:43

Українців карають за "неправильні" паспорти: який штраф доведеться сплатити

Реклама
16:42

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

16:41

Головний біль чи космічний шторм: як мінімізувати вплив магнітних бур

16:26

Оцінювання у школах 2026: названо предмети та тестові завданняВідео

16:18

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожногоФото

16:09

За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - кого зачепить нововведення

15:55

"Сигнал від президента": нардеп назвав умову проведення виборів в Україні

15:46

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловікаВідео

15:24

"Як можна торгуватися з Богом": пастор вимагав від парафіянина віддати свою землю

15:14

"Серйозний розлад": в Україні вказали на цікавий нюанс у виступі Лаврова в ООН

15:06

Руками краще не чіпати: в Карпатах живе небезпечна та отруйна тваринаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти