Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

Олексій Тесля
21 вересня 2025, 02:27
Основу теорії становить перевірений геомагнітний цикл, що повторюється, за його словами, кожні 6-12 тисяч років.
Головне:

  • Земля може перебувати на межі руйнівного геомагнітного катаклізму
  • Основу лякаючої теорії становить перевірений геомагнітний цикл

Фахівець із космічної погоди і засновник Space Weather News Бен Девідсон виступив із тривожною заявою: Земля може перебувати на межі руйнівного геомагнітного катаклізму, наслідки якого, за його словами, здатні знищити до 90% населення планети.

Як пише Daily Mail, Девідсон пов'язує загрозу з прискореним зсувом магнітних полюсів, який, за його теорією, може спровокувати сонячну "мікронову" - потужний спалах, здатний спричинити цунамі, кліматичний хаос і масове вимирання.

Хоча його погляди щодо "мікронів" не підтримуються офіційною наукою, він стверджує, що основу його теорії становить перевірений геомагнітний цикл, що повторюється, за його словами, кожні 6-12 тисяч років.

Магнітне поле Землі - природний щит від сонячної радіації - з XIX століття ослабло приблизно на 15%, роблячи планету дедалі вразливішою перед сонячними бурями. Девідсон вказує, що магнітні полюси продовжують рухатися назустріч один одному - у бік Бенгальської затоки. Збільшення кількості полярних сяйв на низьких широтах, на його думку, є тривожним сигналом.

"Те, що відбувається зараз, - це не передвістя, це подія, що вже почалася. І вона являє собою серйозну загрозу", - заявив він.

Експерт також зазначив, що планета "запізнюється" до неминучого катаклізму, який може настати протягом найближчих 10-25 років і відкинути людство в нову епоху "технологічного колапсу" або "Темних віків".

Як приклад він нагадав про геомагнітну бурю 1859 року - "подію Керрінгтона", яка вивела з ладу телеграфний зв'язок по всьому світу. Подібне сонячне явище в наші дні, за його словами, паралізувало б енергосистеми, водопостачання, сільське господарство, супутникову навігацію і служби екстреного реагування.

Девідсон пояснює ослаблення магнітного поля природними процесами в ядрі Землі, де нестабільні потоки розплавленого заліза призводять до дрейфу полюсів і зменшення сили поля. Він вважає, що нинішні зміни - віддзеркалення минулих геомагнітних "екскурсій", відомих за археологічними знахідками, такими як стародавня кераміка.

За його словами, "ефект вимкнення захисного поля" проявляється у збільшенні полярних сяйв навіть за слабкої сонячної активності, що дає змогу небезпечному випромінюванню проникати в атмосферу та впливати на клімат і біосферу.

"Усі ознаки на обличчя. Ми не просто наближаємося до катастрофи - ми вже на її початку. І майже ніхто не звертає на це уваги", - підсумував Девідсон.

Нещодавно виявлений загадковий об'єкт, що пролетів через Сонячну систему, виявився ще більш незвичним, ніж припускали вчені.

Йдеться про міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка, згідно з останніми спостереженнями, має набагато менші розміри, ніж вважалося раніше. Однак, незважаючи на це, вона викидає в космос колосальні обсяги вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул за секунду, що здивувало дослідників і поставило нові запитання про її склад і походження.

Зміна клімату: вчені назвали ризики

В Україні спостерігається зростання температур: зими стають м'якшими, а посухи трапляються все частіше. Основний фактор, що спричиняє такі зміни - глобальне потепління, спричинене накопиченням парникових газів в атмосфері. Ці гази, насамперед вуглекислий газ (CO₂), виділяються під час спалювання викопного палива, знищення лісів і промислової діяльності.

У результаті в атмосфері формується парниковий ефект, за якого тепло, що надходить від Сонця, затримується і не йде назад у космос, спричиняючи поступове потепління клімату.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

