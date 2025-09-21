Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

Основу теорії становить перевірений геомагнітний цикл, що повторюється, за його словами, кожні 6-12 тисяч років.

Земля може перебувати на межі руйнівного геомагнітного катаклізму

Основу лякаючої теорії становить перевірений геомагнітний цикл

Фахівець із космічної погоди і засновник Space Weather News Бен Девідсон виступив із тривожною заявою: Земля може перебувати на межі руйнівного геомагнітного катаклізму, наслідки якого, за його словами, здатні знищити до 90% населення планети.

Як пише Daily Mail, Девідсон пов'язує загрозу з прискореним зсувом магнітних полюсів, який, за його теорією, може спровокувати сонячну "мікронову" - потужний спалах, здатний спричинити цунамі, кліматичний хаос і масове вимирання.

Хоча його погляди щодо "мікронів" не підтримуються офіційною наукою, він стверджує, що основу його теорії становить перевірений геомагнітний цикл, що повторюється, за його словами, кожні 6-12 тисяч років.

Магнітне поле Землі - природний щит від сонячної радіації - з XIX століття ослабло приблизно на 15%, роблячи планету дедалі вразливішою перед сонячними бурями. Девідсон вказує, що магнітні полюси продовжують рухатися назустріч один одному - у бік Бенгальської затоки. Збільшення кількості полярних сяйв на низьких широтах, на його думку, є тривожним сигналом.

"Те, що відбувається зараз, - це не передвістя, це подія, що вже почалася. І вона являє собою серйозну загрозу", - заявив він.

Експерт також зазначив, що планета "запізнюється" до неминучого катаклізму, який може настати протягом найближчих 10-25 років і відкинути людство в нову епоху "технологічного колапсу" або "Темних віків".

Як приклад він нагадав про геомагнітну бурю 1859 року - "подію Керрінгтона", яка вивела з ладу телеграфний зв'язок по всьому світу. Подібне сонячне явище в наші дні, за його словами, паралізувало б енергосистеми, водопостачання, сільське господарство, супутникову навігацію і служби екстреного реагування.

Девідсон пояснює ослаблення магнітного поля природними процесами в ядрі Землі, де нестабільні потоки розплавленого заліза призводять до дрейфу полюсів і зменшення сили поля. Він вважає, що нинішні зміни - віддзеркалення минулих геомагнітних "екскурсій", відомих за археологічними знахідками, такими як стародавня кераміка.

За його словами, "ефект вимкнення захисного поля" проявляється у збільшенні полярних сяйв навіть за слабкої сонячної активності, що дає змогу небезпечному випромінюванню проникати в атмосферу та впливати на клімат і біосферу.

"Усі ознаки на обличчя. Ми не просто наближаємося до катастрофи - ми вже на її початку. І майже ніхто не звертає на це уваги", - підсумував Девідсон.

