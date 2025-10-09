Європу заморозить: катастрофічний сценарій колапсу океанічної течії

Північноатлантичний субполярний кругообіг - поступово слабшає і може майже повністю припинити своє існування.

https://glavred.net/nauka/evropu-zamorozit-katastroficheskiy-scenariy-kollapsa-okeanicheskogo-techeniya-10704875.html Посилання скопійоване

Вчені попередили про зниження температури / Колаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Ви дізнаєтеся:

Північноатлантичний субполярний кругообіг поступово слабшає

Кліматичні зміни можуть бути різкими та незворотними

Вчені попереджають про те, що одна з ключових океанічних течій у Північній Атлантиці - Північноатлантичний субполярний кругообіг - поступово слабшає і може майже повністю припинити своє існування через глобальну зміну клімату.

Ця течія відіграє важливу роль у перенесенні теплих вод із тропіків на північ і допомагає регулювати клімат у Європі та Північній Америці, пише Daily Mail.

відео дня

Дослідження показують, що ця система почала втрачати стійкість ще з 1950-х років, а зараз, за словами вчених, ми все ближче до так званої "точки неповернення". Якщо цей критичний поріг буде пройдено, кліматичні зміни можуть бути різкими і незворотними.

Серйозне послаблення кругообігу може призвести до різкого похолодання в Європі - сценарію, що нагадує Малий льодовиковий період, який тривав з XIV по XIX століття. У той час замерзали річки, гинули врожаї, а середня температура знизилася приблизно на 2 градуси.

Доктор Беатріс Арельяно Нава з Університету Ексетера, одна з авторів дослідження, назвала отримані дані "надзвичайно тривожними". За її словами, вже є незалежні докази того, що система втрачає стабільність, хоча точний момент, коли може статися її обвалення, поки невідомий.

Північноатлантичний субполярний кругообіг є частиною більшої системи океанічних течій - Атлантичного меридіонального кругообігу (AMOC), який називають "океанським конвеєром". Ця система переносить тепло, поживні речовини і вуглекислий газ, впливаючи на клімат по всій земній кулі.

Зараз обидві ці системи перебувають під загрозою. Їхній можливий колапс може призвести до холодніших зим, особливо в Європі та Північній Америці, а також до посилення погодних катастроф і збоїв у розподілі опадів по планеті.

Уже за останні 150 років кругообіг пережив два періоди дестабілізації, що, на думку вчених, вказує на наближення переломного моменту.

Доктор Нава додала, що хоча течія, найімовірніше, не зникне повністю завдяки впливу вітрів, її значне послаблення призведе до зменшення теплового потоку на північ. Це, своєю чергою, викличе цілий ланцюжок кліматичних змін - від збільшення кількості екстремальних погодних явищ до серйозних зрушень у кліматичних зонах і режимах опадів.

Кліматичні зміни загрожують двом країнам: прогноз учених

Попередній аналіз засвідчив, що зміна клімату зробила екстремальні погодні умови, що призвели до масштабних пожеж в Іспанії та Португалії минулого місяця, приблизно в 40 разів ймовірнішими.

Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної групи з оцінки екстремальних погодних явищ, руйнівні пожежі, що охопили близько 500 тисяч гектарів на Піренейському півострові, були приблизно на 30% сильнішими, ніж могли б бути в умовах більш стабільного клімату без впливу глобального потепління.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинила зміна клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред