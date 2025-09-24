Вийшов трейлер ремейка горору "Рука, що гойдає колиску"

За сюжетом фільму, молода жінка на ім'я Поллі влаштовується нянею в заможну сім'ю.

Вийшов трейлер ремейка горору "Рука, що хитає колиску" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Зняла фільм мексиканська режисерка Мішель Гарса Сервера

Зйомки почалися в грудні 2024 року, завершилися до березня 2025 року

Проєкт вийде на стримінговому сервісі 22 жовтня

Стримінговий сервіс Hulu показав трейлер хорор-трилера "Рука, що хитає колиску", який є ремейком однойменного фільму 1992 року Кертіса Генсона.

За сюжетом фільму, молода жінка на ім'я Поллі влаштовується нянею в багату сім'ю. Поступово вона руйнує сім'ю зсередини: фліртує з чоловіком, зводить з розуму дружину, зближується зі старшою дочкою. Адже все це - частина ретельно продуманого плану помсти.

Головні ролі у стрічці зіграли Майка Монро ("П'ята хвиля", "Спостерігач", "Лонглегс") і Мері Елізабет Вінстед ("Людина - швейцарський ніж", "Хижі птахи", серіал "Фарго").

Також у фільмі задіяні Рауль Кастільо ("Гнів людський", "Посмішка 2", серіал "Завдання") і Мартін Старр (серіал "Диваки і ботани", франшиза "Людина-павук").

Зняла фільм мексиканська режисерка Мішель Гарса Сервера, для якої це друга повнометражна робота після боді-горору "Huesera: The Bone Woman" 2022 року. Зйомки почалися в грудні 2024 року, завершилися до березня 2025 року. Проєкт вийде на стримінговому сервісі 22 жовтня.

