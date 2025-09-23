"Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували

Фільм "Іван Васильович змінює професію" заборонили в Молдові.

У Молдові заборонили радянську комедію / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Причиною заборони на показ картини нібито став "мілітаристський зміст"

Наталія Селезньова прокоментувала повідомлення про заборону картини

Радянський фільм "Іван Васильович змінює професію" було знято з ефіру в Молдові просто під час трансляції. Про це повідомляє Telegram-канал "ЅМ".

За інформацією джерела, причиною заборони на показ картини нібито став "мілітаристський зміст". У чому саме місцеві мовники угледіли порушення, не уточнюється.

"Шановні абоненти! Трансляцію зупинено на час показу програми зі змістом, забороненим Кодексом про аудіовізуальні медіапослуги", - ідеться в оповіщенні, що з'явилося в ефірі.

Російська актриса, яка знімалася в цьому фільмі, Наталія Селезньова прокоментувала повідомлення про заборону картини.

"Та плювати я хотіла на цю Молдову. Це все нецікаво і несерйозно", - заявила Селезньова.

Крім того, у своєму Telegram-каналі помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський заявив, що намагається не помічати всякого роду дурниці. Але заборона Кишиневом фільму Леоніда Гайдая через "мілітаристський контекст і політичний зміст" є "особливим випадком". За словами путініста Мединського, такими рішеннями "молдаванська влада" реально себе обезсмертить".

