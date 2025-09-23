"Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували

Коротко:
- Причиною заборони на показ картини нібито став "мілітаристський зміст"
- Наталія Селезньова прокоментувала повідомлення про заборону картини
Радянський фільм "Іван Васильович змінює професію" було знято з ефіру в Молдові просто під час трансляції. Про це повідомляє Telegram-канал "ЅМ".
За інформацією джерела, причиною заборони на показ картини нібито став "мілітаристський зміст". У чому саме місцеві мовники угледіли порушення, не уточнюється.
"Шановні абоненти! Трансляцію зупинено на час показу програми зі змістом, забороненим Кодексом про аудіовізуальні медіапослуги", - ідеться в оповіщенні, що з'явилося в ефірі.
Російська актриса, яка знімалася в цьому фільмі, Наталія Селезньова прокоментувала повідомлення про заборону картини.
"Та плювати я хотіла на цю Молдову. Це все нецікаво і несерйозно", - заявила Селезньова.
Крім того, у своєму Telegram-каналі помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський заявив, що намагається не помічати всякого роду дурниці. Але заборона Кишиневом фільму Леоніда Гайдая через "мілітаристський контекст і політичний зміст" є "особливим випадком". За словами путініста Мединського, такими рішеннями "молдаванська влада" реально себе обезсмертить".
Новини кіно:
Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.
Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.
Вас може зацікавити:
- Легкі фільми на вечір: що дивиться Олена Кравець
- Найдорожчі актори України: режисер назвав зірок з найбільшими гонорарами: як вони виглядають в Україні
- Шоу Джиммі Кіммела тепер знову буде в ефірі - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред