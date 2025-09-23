Шоу Джиммі Кіммела тепер знову буде в ефірі - деталі

Ви дізнаєтеся:
Популярне американське вечірнє ток-шоу Jimmy Kimmel Live! повертається в ефір у вівторок, 23 вересня, повідомляє ABC News.
Зазначимо, шоу призупиняли через висловлювання ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.
"Минулої середи ми ухвалили рішення призупинити виробництво шоу, щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент. Це рішення ми ухвалили, бо вважали деякі коментарі несвоєчасними, а отже, нетактовними. Останні дні ми провели змістовні розмови з Джиммі, і після цих розмов ми дійшли до рішення повернути шоу у вівторок", - повідомлялося в заяві.
Також 15 вересня Джиммі Кіммел розкритикував рух MAGA за спробу використати вбивство Чарлі Кірка в політичних цілях.
"Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них", - говорив ведучий.
Про проект: Jimmy Kimmel Live!
Jimmy Kimmel Live! - американське вечірнє токшоу автора і ведучого Джиммі Кіммела, яке створювали компанії Kimmelot і ABC Signature і яке транслювали до вересня 2025 року на каналі ABC.
Прем'єра відбулася 26 січня 2003 року в Голлівудському масонському храмі в Голлівуді в Каліфорнії, як частина програми телеканалу ABC для Super Bowl XXXVII. Шоу утримувало звання найдовшого вечірнього токшоу в мережі, втричі випереджаючи "Шоу Діка Каветта" (1969-1975) і "Політично некоректний" (1997-2002).
