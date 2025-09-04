Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

Фільм "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" заробив у прокаті понад 274 мільйони доларів.

https://glavred.net/movies/stalo-izvestno-kem-zamenyat-andzhelinu-dzholi-v-novoy-lare-kroft-10695308.html Посилання скопійоване

Названо ім'я нової Лари Крофт / колаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Коротко:

У 2001 році роль Лари Крофт виконувала Анджеліна Джолі

Зйомки розпочнуться в січні 2026 року

Популярна британська актриса Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у "Грі престолів", зіграє головну роль у серіалі про пригоди Лари Крофт. Про це пише Variety.

Студія Amazon підтвердила чутки про те, що Тернер втілить знаменитого персонажа серії комп'ютерних ігор Tomb Raider у телеадаптації. Зйомки розпочнуться в січні 2026 року, шоураннерами виступлять Фібі Воллер-Брідж ("Погань", "Вбиваючи Єву") і Чад Годж ("Хороша поведінка").

відео дня

У 2001 році роль Лари Крофт виконала Анджеліна Джолі. Фільм "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" заробив у прокаті понад 274 мільйони доларів, ставши однією з найкасовіших екранізацій комп'ютерних ігор. Через два роки вийшов сиквел - "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць 2 - Колиска життя", після чого Джолі вирішила не повертатися до ролі. У 2018 році був знятий перезапуск франшизи - "Tomb Raider: Лара Крофт" з Алісією Вікандер.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що південнокорейський репер і виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство. Зірку підозрюють у махінаціях із психоактивними препаратами.

Також британо-австралійська акторка, дама Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Стебль у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася своїм планом на випадок, якщо вона втратить контроль над своїм ментальним і фізичним здоров'ям.

Читайте також:

Хто така Софі Тернер Британська актриса Софі Тернер народилася 21 лютого 1996 року. Її дебют у кіно відбувся 2013 року у фільмі "Інша я". У 2015 році зіграла в комедійному бойовику "Особливо небезпечна". Найбільшу популярність і визнання критиків їй принесла дебютна роль старшої дочки лорда Вінтерфелла Еддарда Старка Санси Старк у телесеріалі в жанрі фентезі "Гра престолів" (2011-2019) від HBO. За свою гру вона отримала п'ять номінацій на "премію Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад у драматичному серіалі", а також була номінована на премію "Молодий актор" у категорії "Найкраща молода акторка в телевізійному серіалі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред