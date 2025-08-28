"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута.

Визначено фільм, який представить Україну на "Оскарі-2026" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Український оскарівський Комітет обрав кінострічку "2000 метрів до Андріївки" для участі в премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомив Український оскарівський комітет.

Документальний фільм є новою роботою Мстислава Чернова, режисера картини "20 днів у Маріуполі", яка 2024 року отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм. Тоді ж Чернов став першим українським режисером, чиїй стрічці вдалося дійти до номінації в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм":

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює в реальність російсько-української війни крізь людський досвід - тендітний, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він промовляє від імені тих, хто щодня захищає свободу та право на життя", - йдеться в повідомленні.

Із восьми поданих на розгляд заявок серед інших були стрічки "Буча" Станіслава Тіунова, "Дівія" Дмитра Грешка, "Обережно! Життя триває" Антона Штуки, "Одного літа в Україні" Володимира Тихого, "Підйомна сила" Олександра Стратієнка, "Степове" Марини Вроди та "Стрічка часу" Катерини Горностай.

Чернов зазначив, що знову представляти Україну на престижній премії - велика честь для нього. За його словами, команда зробить усе можливе, щоб голоси України та її захисників були почуті.

"Зараз це здається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, художників, - говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - сказав він.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки" Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від визволення села відділяє всього два кілометри лісосмуги, всіяної мінами, де окопався ворог. Бійці, колись цивільні, долають цей шлях, щоб повернути Україні її території. Оператором фільму став документальний фотограф Олександр Бабенко. Продюсерами працювали Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, музичний супровід створив дворазовий лауреат "Греммі" Сем Слейтер. Світова прем'єра фільму відбулася 23 січня 2025 року на кінофестивалі "Санденс". На цьому кінофестивалі Мстислав Чернов отримав нагороду за режисуру в категорії "Іноземний документальний фільм". На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг свіжості 95% і оцінку 8,3/10 на основі 20 рецензій критиків.

