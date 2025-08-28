Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

Віталій Кірсанов
28 серпня 2025, 16:23
74
Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута.
Визначено фільм, який представить Україну на "Оскарі-2026"
Визначено фільм, який представить Україну на "Оскарі-2026" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки всього було заявок від України на участь у кінопремії
  • Як прокоментував Чернов можливість представляти Україну на премії

Український оскарівський Комітет обрав кінострічку "2000 метрів до Андріївки" для участі в премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомив Український оскарівський комітет.

Документальний фільм є новою роботою Мстислава Чернова, режисера картини "20 днів у Маріуполі", яка 2024 року отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм. Тоді ж Чернов став першим українським режисером, чиїй стрічці вдалося дійти до номінації в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм":

відео дня

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює в реальність російсько-української війни крізь людський досвід - тендітний, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він промовляє від імені тих, хто щодня захищає свободу та право на життя", - йдеться в повідомленні.

Із восьми поданих на розгляд заявок серед інших були стрічки "Буча" Станіслава Тіунова, "Дівія" Дмитра Грешка, "Обережно! Життя триває" Антона Штуки, "Одного літа в Україні" Володимира Тихого, "Підйомна сила" Олександра Стратієнка, "Степове" Марини Вроди та "Стрічка часу" Катерини Горностай.

Чернов зазначив, що знову представляти Україну на престижній премії - велика честь для нього. За його словами, команда зробить усе можливе, щоб голоси України та її захисників були почуті.

"Зараз це здається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, художників, - говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - сказав він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Актриса не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - винищувачка вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про крихітне селище Андріївка за десять кілометрів від Бахмута, яке стало ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від визволення села відділяє всього два кілометри лісосмуги, всіяної мінами, де окопався ворог. Бійці, колись цивільні, долають цей шлях, щоб повернути Україні її території.

Оператором фільму став документальний фотограф Олександр Бабенко. Продюсерами працювали Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, музичний супровід створив дворазовий лауреат "Греммі" Сем Слейтер.

Світова прем'єра фільму відбулася 23 січня 2025 року на кінофестивалі "Санденс". На цьому кінофестивалі Мстислав Чернов отримав нагороду за режисуру в категорії "Іноземний документальний фільм". На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг свіжості 95% і оцінку 8,3/10 на основі 20 рецензій критиків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Оскар Чернов кращі фільми новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:52Війна
Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

17:39Політика
УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

16:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

Останні новини

17:52

Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

17:48

Щоб зберегти сім'ю: путіністка Лорак пішла на серйозний крок

17:40

Велике церковне свято 29 серпня: що не можна робити цього дня

17:40

Не на ту напала: Волочкова отримала несподівану підставу від шанувальниці

17:39

Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь "Мадяра" й реакція Зеленського

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
17:21

Ексдружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти

17:19

Мова не про території: політолог назвав складне питання на переговорах з РФ

17:07

Дуже складно: Лорак скаржиться на доньку, яка потоваришувала з донькою Кіркорова

16:56

УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

Реклама
16:45

"Удари успішні": у Кремлі цинічно висловилися про атаку на КиївФотоВідео

16:36

Україна зануриться в екстремальну спеку: синоптик розповів, коли вдарить +32

16:23

"Оскар-2026": стало відомо, який фільм представить Україну на кінопремії

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

Реклама
14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:49

Послав матом: співак Шнуров відмовився віддати 50 мільйонів армії РФ

12:40

Небезпечніше, ніж здається: чим загрожує звичка пити із садового шланга

12:36

"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

12:27

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:02

Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

11:59

Тепер їх не побачиш: старовинні речі, які колись були у кожній хатіВідео

Реклама
11:54

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета ФламінгоВідео

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталіФотоВідео

11:20

Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

11:15

Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

11:03

Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

11:00

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоВідео

10:47

З весілля на фронт: Камалія розкрила, хто з найрідніших їде на передовуВідео

10:21

Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

10:09

"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти