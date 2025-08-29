У Венеції на кінофестивалі з'явився триколор: МЗС і Мінкульт України відреагували

Під час відкриття фестивалю Росія вчинила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст.

https://glavred.net/movies/v-venecii-na-kinofestivale-poyavilsya-trikolor-mid-i-minkult-ukrainy-otreagirovali-10693697.html Посилання скопійоване

У Венеції на кінофестивалі з'явився триколор / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, MFA of Ukraine

Коротко:

Під час відкриття фестивалю було розміщено російський триколор

МЗС і Мінкульт України у спільній заяві засудили наявність прапора РФ

27 серпня стартував 82-й Венеційський кінофестиваль. Масштабна подія, на яку зібралися тисячі представників світу кіно, не обійшлася без скандалу.

Зокрема, під час відкриття фестивалю організаторами було розміщено російський триколор. Це сталося саме того дня, коли росіяни знову завдали удару по Києву та інших містах України. Тому МЗС і Мінкульт України у спільній заяві засудили наявність прапора РФ на Венеційському кінофестивалі.

відео дня

"Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства. Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Росія вчинила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, убивши щонайменше 21 особу, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - зазначили представники міністерств.

Вони також наголосили, що Венеційський кінофестиваль має назавжди позбутися всього російського.

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль - позбутися присутності Росії та російського прапора. Допоки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени - це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору", - зазначили в заяві.

До слова, Венеційський кінофестиваль цього року триватиме з 27 серпня до 6 вересня. До основної програми заходу потрапив фільм "Незламний", у якому зіграв відомий боксер Олександр Усик. Також у конкурсній програмі короткометражних фільмів буде міжнародна прем'єра української стрічки "Недоступні", яку зняв Кирило Земляний.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про те, що під час Венеціанського кінофестивалю стало відомо про хворобу голлівудського актора Джорджа Клуні.

Також зірка "Баффі - винищувачка вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред