Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом Драйвером

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі

В український прокат фільм вийде 26 лютого

Вийшов український трейлер комедійної драми-антології "Батько, мати, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother) від культового американського режисера Джима Джармуша ("Ніч на Землі", "Мертвець", "Кава і сигарети", "Патерсон", "Виживуть тільки коханці").

Стрічка знята у формі триптиху – кожна з історій розповідає про стосунки між дорослими дітьми, їхніми дещо відстороненими батьками та один з одним. Всі розділи відбуваються в різних куточках світу: "Батько" – на північному сході США, "Мати" – в Дубліні, а "Сестра Брат" – в Парижі. Фільм досліджує персонажів стримано, спостережливо і без оцінок.

Видання The Hollywood Reporter описало стрічку як "унікальний портрет сімей та їхніх слабкостей, як кумедних, так і дратівливих, чудово зіграний винятковим акторським складом, який повністю перейнявся своїми персонажами".

Головні ролі у фільмі зіграли такі зіркові актори, як оскароносна Кейт Бланшетт (трилогія "Володар кілець", "Авіатор", "Керол", "Тор: Рагнарок", "Тар", "Операція "Чорний кейс"), номінанти на "Оскар" Адам Драйвер (франшиза "Зоряні війни", "Патерсон", "Чорний куклуксклановець", "Шлюбна історія", "Будинок Гуччі", "Феррарі"), Шарлотта Ремплінг ("Загибель богів", "Нічний портьє", "Меланхолія", франшиза "Дюна"), Том Уейтс ("Балада Бастера Скраггса"), а також актриси Вікі Кріпс ("Три мушкетери", "Корсет", "Примарна нитка"), Маїм Бялік (серіал "Теорія великого вибуху"), Індія Мур ("Аквамен і загублене королівство", франшиза "Смертельний лабіринт") та актор Лука Саббат ("Мертві не вмирають").

Для створення фільму Джармуш возз'єднав свою постійну команду кінематографістів. Так, до зйомок різних новел були залучені два оператори, з якими режисер неодноразово працював раніше. Перший – лауреат "Еммі" Фредерік Елмс, також відомий співпрацею з Девідом Лінчем ("Синій оксамит", "Голова-гумка"), другий – Йорік ле Со ("Маленькі жінки" Грети Гервіг, "Особисте життя" і "Персональний покупець" Олів'є Ассаяса, "Відчайдушна домогосподарка" і "Басейн" Франсуа Озона). Монтаж фільму виконав Аффонсу Гонсалвіш, який крім Джармуша також співпрацював з Хлоєю Чжао ("Гамнет") і Тоддом Хайнсом ("Травень, грудень", "Керол").

Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі у вересні 2025 року, де "Батько, мати, сестра, брат" отримала головну нагороду – "Золотого лева" за найкращий фільм. Українські глядачі вперше побачили картину на 9-му кінофестивалі "Київський тиждень критики" в жовтні 2025 року.

На даний момент оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes у нього 81% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість", але лише 49% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 76 з 100 балів, а широка аудиторія – в 6,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила прес-служба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 26 лютого 2026 року.

