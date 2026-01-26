"Ви бачите бар'єри": оскароносна Наталі Портман розкритикувала "Оскар-2026"

Наталі Портман зазначила, що багато з найсильніших фільмів року були зняті жінками, проте так і не отримали належного визнання.

Голлівудська актриса Наталі Портман публічно розкритикувала Американську кіноакадемію за відсутність жіночого представництва в категорії "Краща режисура" на нинішньому "Оскарі". Про це пише People.

Відзначається, що 27 січня зірка фільмів "Леон", "Чорний лебідь" і "Близькість" представила на кінофестивалі "Санденс" свою нову картину "Галеристка". Портман зазначила, що багато з найсильніших фільмів року були зняті жінками, проте так і не отримали належного визнання.

"Ви просто бачите бар'єри на кожному рівні, тому що багато хто не був визнаний під час нагородження. "Пробач, дівчинко", "Left-Handed Girl", "Гедда" і "Заповіт Енн Лі"... Цього року вийшли чудові фільми, які, на мою думку, люблять багато людей, але вони не отримують належної оцінки", - заявила вона.

За її словами, навіть після складного шляху - від пошуку фінансування до участі в фестивалях - фільми режисерів часто залишаються без уваги нагородних комітетів.

"У нас ще дуже багато роботи", - підкреслила актриса.

До речі, в 2026 році єдиною жінкою, номінованою на "Оскар" за кращу режисуру, стала Хлоя Чжао за фільм "Гамнет". Серед десяти стрічок, представлених в категорії "Кращий фільм", це єдина робота, знята жінкою.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз з багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром за кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 році. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

Хто така Наталі Портман? Наталі Портман — американська актриса театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Краща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

