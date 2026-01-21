Рус
Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

Олена Кюпелі
21 січня 2026, 19:16
Переможці премії будуть оголошені напередодні вручення справжнього "Оскара".
Оголошено лауреатів
Оголошено лауреатів "Золотої малини" / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

  • Які фільми потрапили до списків
  • Які актори номіновані

На церемонії вручення премії "Золота малина" оголошені номінанти 46-ї премії. Лідирують ігровий фільм "Білосніжка" і "Війна світів" за участю Айс Кьюб, які отримали по шість номінацій кожен.

Як пише Variety, поряд з "Білосніжкою" і "Війною світів", на цій пародійній церемонії нагородження, учасники якої щорічно відзначають, які фільми вони вважають найгіршими.

відео дня

Найгірший фільм

У номінацію "Найгірший фільм" були висунуті "Електрична держава", "Поспішай завтра" і "Зоряний шлях: Секція 31".

Найгірший актор

В акторських категоріях Абель "The Weeknd" Тесфайє номінований на звання найгіршого актора за роль вигаданої версії самого себе у фільмі "Поспішай завтра", який в цілому отримав п'ять номінацій на премію "Золота малина". Співак і автор пісень буде змагатися з Дейвом Батістою ("У втрачених землях"), Айс Кьюбом("Війна світів"), Скоттом Іствудом ("Аларум") і Джаредом Лето ("Трон: Арес") за цю (не)почесну нагороду.

Золота малина: названо фільми-претенденти на 'анти Оскар'
Міла Йовович - одна з номінанток / Скріншот YouTube

Найгірша актриса

Тим часом, до числа номінантів на найгіршу жіночу роль увійшли Аріана ДеБоз ("Кохання завдає болю"), Мілла Йовович ("У втрачених землях"), Наталі Портман ("Джерело молодості"), Ребел Вілсон ("Складна наречена") і Мішель Йео ("Зоряний шлях: Секція 31").

Золота малина: названо фільми-претенденти на 'анти Оскар'
Наталі Портман - одна з номінанток/ Скріншот YouTube

Найгірший екранний дует

Ще одна примітна категорія — найгірший екранний дует, серед номінантів на який — сім гномів з ігрового фільму "Білосніжка"; Джеймс Корден і Ріанна в "Смурфіках" 2025 року; Айс Кьюб і його камера Zoom у "Війні світів"; Роберт Де Ніро в ролі Френка і Віто в "Ночах Альто"; і The Weeknd і "його колосальне его" в "Поспішай завтра".

Що таке "Золота малина"

"Золота малина" - це пародійна премія, члени якої щорічно відзначають, які фільми вони вважають найгіршими. Вручення "нагород" за сумнівні досягнення у світі кіно відбудеться напередодні церемонії "Оскара". Цього року лауреатів оголосять 14 березня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу новини кіно
Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

