Золота малина: названо фільми-претенденти на 'анти Оскар'

Переможці премії будуть оголошені напередодні вручення справжнього "Оскара".

https://glavred.net/movies/zolotaya-malina-nazvany-filmy-pretendenty-na-antioskar-10734317.html Посилання скопійоване

Оголошено лауреатів "Золотої малини" / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

Які фільми потрапили до списків

Які актори номіновані

На церемонії вручення премії "Золота малина" оголошені номінанти 46-ї премії. Лідирують ігровий фільм "Білосніжка" і "Війна світів" за участю Айс Кьюб, які отримали по шість номінацій кожен.

Як пише Variety, поряд з "Білосніжкою" і "Війною світів", на цій пародійній церемонії нагородження, учасники якої щорічно відзначають, які фільми вони вважають найгіршими.

відео дня

Найгірший фільм

У номінацію "Найгірший фільм" були висунуті "Електрична держава", "Поспішай завтра" і "Зоряний шлях: Секція 31".

Найгірший актор

В акторських категоріях Абель "The Weeknd" Тесфайє номінований на звання найгіршого актора за роль вигаданої версії самого себе у фільмі "Поспішай завтра", який в цілому отримав п'ять номінацій на премію "Золота малина". Співак і автор пісень буде змагатися з Дейвом Батістою ("У втрачених землях"), Айс Кьюбом("Війна світів"), Скоттом Іствудом ("Аларум") і Джаредом Лето ("Трон: Арес") за цю (не)почесну нагороду.

Міла Йовович - одна з номінанток / Скріншот YouTube

Найгірша актриса

Тим часом, до числа номінантів на найгіршу жіночу роль увійшли Аріана ДеБоз ("Кохання завдає болю"), Мілла Йовович ("У втрачених землях"), Наталі Портман ("Джерело молодості"), Ребел Вілсон ("Складна наречена") і Мішель Йео ("Зоряний шлях: Секція 31").

Наталі Портман - одна з номінанток/ Скріншот YouTube

Найгірший екранний дует

Ще одна примітна категорія — найгірший екранний дует, серед номінантів на який — сім гномів з ігрового фільму "Білосніжка"; Джеймс Корден і Ріанна в "Смурфіках" 2025 року; Айс Кьюб і його камера Zoom у "Війні світів"; Роберт Де Ніро в ролі Френка і Віто в "Ночах Альто"; і The Weeknd і "його колосальне его" в "Поспішай завтра".

Вас також може зацікавити:

Що таке "Золота малина" "Золота малина" - це пародійна премія, члени якої щорічно відзначають, які фільми вони вважають найгіршими. Вручення "нагород" за сумнівні досягнення у світі кіно відбудеться напередодні церемонії "Оскара". Цього року лауреатів оголосять 14 березня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред