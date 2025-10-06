Джекі Чан вирішив знімати нову частину культової франшизи в Казахстані

"Обладунки Бога" - гонконгський пригодницький кінофільм 1986 року з бойовими мистецтвами.

https://glavred.net/movies/dzheki-chan-reshil-snimat-novuyu-chast-kultovoy-franshizy-v-kazahstane-10704386.html Посилання скопійоване

Джекі Чан вирішив знімати нову частину фільму "Обладунки Бога" / колаж: Главред, фото: instagram.com/jackiechan

Коротко:

Подробиці сюжету сиквела поки тримаються в секреті

До своєї ролі повернеться актор-каскадер Джекі Чан

Легендарний 71-річний актор і кінорежисер Джекі Чан вирішив знімати нову частину культової франшизи "Обладунки Бога" в Казахстані.

Про це повідомило місцеве видання Qaz Inform з посиланням на заяву студії Sәlem Entertainment.

відео дня

Подробиці сюжету сиквела поки тримають у секреті, але відомо, що до своєї ролі повернеться знаменитий актор-каскадер Джекі Чан, який виконував головну роль у всіх частинах бойовика. Крім того, відомо, що Чан особисто відвідував Казахстан, щоб оглянути локації та обговорити проект.

"Обладунки Бога" - гонконгський пригодницький кінофільм 1986 року з бойовими мистецтвами, знятий Джекі Чаном, який також виконав головну роль.

Попередня частина головної франшизи в кар'єрі Джекі - "Обладунки Бога-3: Місія Зодіак" - вийшла в прокат 2012 року, ставши найкасовішою частиною серії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна стала мамою втретє. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.

Також зірка "Зачарованих", американська актриса Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.

Читайте також:

Хто такий Джекі Чан? Джекі Чан - гонконгський актор, каскадер, кінорежисер, кінопродюсер, сценарист, постановник трюків і бойових сцен, співак, філантроп, майстер бойових мистецтв. Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Кавалер ордена Британської імперії, головний режисер Чанчуньської кіностудії - найстарішої кіностудії в КНР. Лауреат почесної премії Оскар за внесок у кіномистецтво, пише Вікіпедія. Найвідоміші фільми: "П'яний майстер", "Закусочна на колесах", "Обладунки Бога" (серія фільмів), "Хто я?", "Година пік", "Шанхайський полудень", "Навколо світу за 80 днів" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред