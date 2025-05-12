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Бен Аффлек ревнує колишню дівчину до Тома Круза - деталі

Анна Підгорна
12 травня 2025, 22:13
92
Новий роман Ани де Армас не на жарт засмутив Аффлека.
Бен Аффлек, Ана де Армас, Том Круз
Бен Аффлек і Ана де Армас - актор ревнує колишню до Тома Круза / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ana_d_armas

Коротко:

  • Ана де Армас почала зустрічатися з Томом Крузом
  • Бен Аффлек, її колишній бойфренд, незадоволений цим романом

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас на початку травня перестали приховувати роман, чутки про який почали ширитися ще в лютому 2025 року. Близьке оточення артистів зазначило, що, всупереч чверті століття різниці у віці, Ані і Тому дуже комфортно разом.

На жаль, порадіти за закоханих можуть далеко не всі. Наприклад, як повідомляє Daily Mail, Бен Аффлек, колишній бойфренд акторки, ревнує її до нового впливового партнера.

відео дня

Ана де Армас і Бен Аффлек зустрічалися з 2019 по 2021 рік. З чуток, розставання було ініціативою акторки - каменем спотикання стала публічність Аффлека. Де Армас любить усамітнення, яке і знайшла в компанії Тома Круза - не менш популярного, ніж Бен, але такого самого відлюдника, як сама Ана.

"Бен - до певної міри ревнивець, так. Йому дуже подобалася Ана, а потім вона пішла і залишила його в засмучених почуттях. Тому бачити, як вона щаслива з його другом, для нього досить дивно", - повідомляє джерело.

Ана де Армас
Бен Аффлек і Ана де Армас - актор ревнує колишню до Тома Круза / instagram.com/ana_d_armas

Також він додав, що над Аффлеком через цю ситуацію по-доброму посміюються друзі: пропонують Бену закрутити роман з колишньою дружиною Тома Круза, акторкою Кеті Холмс, щоб помститися за Ану де Армас.

Кеті Холмс
Кеті Холмс була дружиною Тома Круза з 2006 по 2012 роки / ua.depositphotos.com

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Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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