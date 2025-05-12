Бен Аффлек ревнує колишню дівчину до Тома Круза - деталі

Новий роман Ани де Армас не на жарт засмутив Аффлека.

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Бен Аффлек і Ана де Армас - актор ревнує колишню до Тома Круза / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ana_d_armas

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Ана де Армас почала зустрічатися з Томом Крузом

Бен Аффлек, її колишній бойфренд, незадоволений цим романом

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас на початку травня перестали приховувати роман, чутки про який почали ширитися ще в лютому 2025 року. Близьке оточення артистів зазначило, що, всупереч чверті століття різниці у віці, Ані і Тому дуже комфортно разом.

На жаль, порадіти за закоханих можуть далеко не всі. Наприклад, як повідомляє Daily Mail, Бен Аффлек, колишній бойфренд акторки, ревнує її до нового впливового партнера.

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Ана де Армас і Бен Аффлек зустрічалися з 2019 по 2021 рік. З чуток, розставання було ініціативою акторки - каменем спотикання стала публічність Аффлека. Де Армас любить усамітнення, яке і знайшла в компанії Тома Круза - не менш популярного, ніж Бен, але такого самого відлюдника, як сама Ана.

"Бен - до певної міри ревнивець, так. Йому дуже подобалася Ана, а потім вона пішла і залишила його в засмучених почуттях. Тому бачити, як вона щаслива з його другом, для нього досить дивно", - повідомляє джерело.

Бен Аффлек і Ана де Армас - актор ревнує колишню до Тома Круза / instagram.com/ana_d_armas

Також він додав, що над Аффлеком через цю ситуацію по-доброму посміюються друзі: пропонують Бену закрутити роман з колишньою дружиною Тома Круза, акторкою Кеті Холмс, щоб помститися за Ану де Армас.

Кеті Холмс була дружиною Тома Круза з 2006 по 2012 роки / ua.depositphotos.com

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Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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