Метри, легенди, улюбленці: топ-10 найкращих кіноакторів усіх часів

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Про кіносмаки можна сперечатися нескінченно довго - за понад 140 років історії кінематографа на великі екрани вийшла незліченна кількість стрічок. Одні принесли акторам вічну славу, інші - раз і назавжди занапастили їхні кар'єри.
Обрати улюбленого актора в наші дні - завдання складне через скажене розмаїття. Очі розбігаються! Але користувачі популярного інтернет-ресурсу List Challenges все ж поставили собі за мету вирішити цю суперечку.
Так користувачі Мережі отримали можливість проголосувати за улюбленого актора і/або проти того, чия популярність здається їм невиправданою. Таким чином сформувався список зі 150 чоловіків-акторів.
Очолює його Том Генкс - зірка "Форреста Гампа", "Терміналу", "Зеленої Милі", володар двох "Оскарів", п'яти "Золотих Глобусів" і цілих семи "Еммі". Друге місце посіли одразу дві голлівудські легенди - Кіану Рівз та Морган Фрімен.
П'ятірку лідерів замикають Гаррісон Форд (відомий за серією фільмів про Індіану Джонса) і нещодавно реабілітований після несправедливих звинувачень колишньої дружини капітан Джек Спарроу, Плаксій і Божевільний Капелюшник Джонні Депп. До десятки увійшли також Бред Пітт, Ентоні Гопкінс, Роберт Дауні-молодший, Робін Вільямс і Семюел Л. Джексон.
Варто зазначити, що фаворити можуть змінюватися в режимі реального часу. Приміром, ще нещодавно роль найкращого актора на планеті "зіграв" Морган Фріман, але Генкс все ж потіснив його в серцях глядачів.
Що таке List Challenges?
List Challenges - популярний інтернет-ресурс, де кожен може скласти власний список або проголосувати у вже наявному, щоб узяти участь у складанні загального рейтингу про будь-що - прочитані книжки, переглянуті фільми, відомі особистості тощо.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, що ледь не знищив його кар'єру.
Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.
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