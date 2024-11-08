Метри, легенди, улюбленці: топ-10 найкращих кіноакторів усіх часів

Просте голосування в Мережі дало змогу демократично визначити головних зірок кіно.

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Найкращі актори усіх часів - у Мережі визначили найкращих акторів в історії / колаж: Главред, фото: pexels.com

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Як у Мережі користувачі визначили найкращих кіноакторів

Хто увійшов до десятки акторів-чоловіків, яких більшість вважає головними зірками

Кому дісталося перше місце в рейтингу найкращих акторів

Про кіносмаки можна сперечатися нескінченно довго - за понад 140 років історії кінематографа на великі екрани вийшла незліченна кількість стрічок. Одні принесли акторам вічну славу, інші - раз і назавжди занапастили їхні кар'єри.

Обрати улюбленого актора в наші дні - завдання складне через скажене розмаїття. Очі розбігаються! Але користувачі популярного інтернет-ресурсу List Challenges все ж поставили собі за мету вирішити цю суперечку.

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Так користувачі Мережі отримали можливість проголосувати за улюбленого актора і/або проти того, чия популярність здається їм невиправданою. Таким чином сформувався список зі 150 чоловіків-акторів.

Очолює його Том Генкс - зірка "Форреста Гампа", "Терміналу", "Зеленої Милі", володар двох "Оскарів", п'яти "Золотих Глобусів" і цілих семи "Еммі". Друге місце посіли одразу дві голлівудські легенди - Кіану Рівз та Морган Фрімен.

П'ятірку лідерів замикають Гаррісон Форд (відомий за серією фільмів про Індіану Джонса) і нещодавно реабілітований після несправедливих звинувачень колишньої дружини капітан Джек Спарроу, Плаксій і Божевільний Капелюшник Джонні Депп. До десятки увійшли також Бред Пітт, Ентоні Гопкінс, Роберт Дауні-молодший, Робін Вільямс і Семюел Л. Джексон.

Варто зазначити, що фаворити можуть змінюватися в режимі реального часу. Приміром, ще нещодавно роль найкращого актора на планеті "зіграв" Морган Фріман, але Генкс все ж потіснив його в серцях глядачів.

Найкращі актори усіх часів - у Мережі визначили найкращих акторів в історії / listchallenges.com

Що таке List Challenges? List Challenges - популярний інтернет-ресурс, де кожен може скласти власний список або проголосувати у вже наявному, щоб узяти участь у складанні загального рейтингу про будь-що - прочитані книжки, переглянуті фільми, відомі особистості тощо.

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Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, що ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

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