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На Netflix вийшов фінал "Гри в кальмара-3" - як подивитися серіал в Україні

Віталій Кірсанов
27 червня 2025, 17:35
187
Фінальний сезон став найкоротшим і налічує всього шість серій.
На Netflix вийшов фінал
На Netflix вийшов фінал "Гри в кальмара-3" / колаж: Главред, фото: скріншот трейлера

Ви дізнаєтеся:

  • Хто зіграв у третьому сезоні серіалу
  • Де подивитися серіал в Україні

У п'ятницю, 27 червня, відбулася прем'єра третього і заключного сезону південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Останні шість епізодів поставлять фінальну крапку в популярній у глядачів історії. Про це повідомляється на сайті "Нового каналу".

Режисер і автор сценарію серіалу Хван Дон Хек раніше заявляв, що новий сезон стане фінальною частиною: глядачі нарешті дізнаються, чи зможе Сон Гі Гун взяти гору в протистоянні з організаторами смертельної гри.

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Анонсувалося, що йому належить ухвалити низку доленосних рішень. Він та інші учасники, які вижили, зіштовхнуться зі ще більш небезпечними випробуваннями, а кожен новий вибір матиме дедалі важчі наслідки.

У трейлері третього сезону показано, що Гі Хуна залишили в живих, щоб змусити продовжити гру, але після загибелі друга він, схоже, втратив віру в успіх. Герою доведеться зіткнутися з Фронтменом, тож він дізнається, що його ворог - той самий чоловік, який вдавав із себе гравця Йон-Ілем.

Фінальний сезон став найкоротшим і налічує всього шість серій. Вони вже доступні для перегляду онлайн в українському дубляжі та з субтитрами на Netflix.

У фіналі серіалу зіграли Лі Чон Че, Лі Бен Хон, Ві Ха Чжун, Ім Сі Ван, Кан Ха Ніль та інші актори.

Перший сезон серіалу "Гра в кальмара" вийшов 2021 року. "Гра в кальмара" - перший серіал в історії Netflix, який очолив рейтинги за переглядами в усіх 93 країнах, де доступна платформа.

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Також стало відомо, що бразильська акторка Луселія Сантус, відома за серіалом "Рабиня Ізаура", на четвертому році повномасштабної війни приїхала до РФ із сином.

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