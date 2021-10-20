Гра в кальмара: чому про серіал говорить весь світ, а його творець залишився без шести зубів

Гра в кальмара / кадр з серіалу

Гра в кальмара - веб-серіал в жанрі виживання, трилера і драми. Всього за кілька тижнів картина зайняла лідируючі позиції на стрімінговому сервісі Netflix в 90 країнах.

Розмови про Гру в кальмара не вщухають навіть через місяць після світової прем'єри. Хто ще не встиг подивитися серіал на хвилі його шаленої популярності, здаються і вмикають перші серії. У чому ж секрет південнокорейської картини - розбирався Главред.

Чому Гра в кальмара викликав такий резонанс та інтерес?

Серіал розповідає про персонажів, які постали перед фінансовими труднощами. Їм пропонують зіграти в гру, а коли азарт починає брати над ними верх, відправляють на острів, де вони беруть участь в іграх на виживання.

Примітно, що творці не робили гучну рекламу серіалу, і дізналися про нього всі завдяки соцмережам. Користувачі TikTok почали знімати відео під хештегом #squidgame, який вже зібрав десятки мільярдів переглядів.

Візитка Гри в кальмара / Кадр з серіалу

Психолог Олена Єзорова зазначила, що творці Гри в кальмара взяли за основу відразу дві топові теми: з одного боку, антиутопію з грою на виживання, з іншого – дуже популярний і "трендовий" у всьому світі антикапіталістичний посил. Мовляв, не все можна купити за гроші, є речі важливіші за гроші, що таке совість, честь і доброта.

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"Скарбничка" з призовим фондом / Кадр з серіалу

"Тобто, по суті, нам говорять про мораль в аморальних декораціях. До речі, ще один мега-популярний тренд - супергерой з народу - тут теж використовується. І супергероєм асоціальний ігроман в серіалі стає саме тому, що володіє якимось неймовірним для нас всіх кількістю честі, совісті та доброти", - пояснила психолог.

Сценарій припадав пилом на полиці з 2008 року

Режисер проекту Хван Док Хек розповів, що написав сценарій Гри в кальмара ще 11 років тому, але не зміг приступити до роботи через відсутність інвестицій. У той час всі вважали ігри занадто жорстокими, тому він не зміг знайти інвесторів. У той час він сам був по вуха в боргах, від чого у нього і виникла думка про категорії громадян, які будуть залучені до гри.

Актори, які знялися в Грі в кальмара, перетворилися на мегазірок

Головну роль батька-невдахи, який по вуха в боргах, але продовжує витрачати останні копійки на азартні ігри, зіграв Лі Чон Чже.

Лі Чон Чже / Кадр з серіалу

Як виявилося, в реальному житті справи у нього йдуть набагато краще - він успішний актор та модель.

Керівника великої компанії та друга головного героя зіграв Пак Хе Су. За сюжетом поліція розшукує його персонажа за крадіжку грошей у клієнтів.

Пак Хе Су / кадр з серіалу

Буквально після виходу серіалу, який зробив актора знаменитим на весь світ, у нього народилася дитина.

А ось для Чон Хо Ен роль 067-ї стала першою в кар'єрі. До показу серіалу у 27-річної актриси було приблизно 400 тисяч підписників в Instagram. За три тижні після прем'єри їх число перевищило 13 мільйонів!

У актриси, яка зіграла 067-ю, вже 13 мільйонів підписників / Кадр з серіалу

Режисер зізнавався, що пробував безліч актрис на цю роль, але саме вона підійшла ідеально.

Серіал Гра в кальмара встиг стати феноменом поп-культури

Люди масово скуповують сліпони бренду Vans, зелені спортивні костюми, червоні комбінезони, жовті футболки, помаранчеві сукні та білі гольфи.

Інтернет заповнили меми, відео, нарізки, пісні та аксесуари, присвячені цьому 9-серійному серіалу.

Інтернет заповнили меми

Гра в кальмара - заборонити не можна дозволити

У багатьох країнах влада вже звернулася до батьків з проханням заборонити перегляд Гри в кальмара дітям. Психолог Катерина Гольцберг говорить , що цей серіал дійсно не для дітей, але забороняти перегляд ні в якому разі не можна.

Кадр з серіалу

З дітьми до 12 років треба дивитися разом і обговорювати. Старших контролювати вже не вдасться. Тому їх треба підготувати до того, що вони можуть побачити.

Гра в кальмара: другого сезону бути?

Netflix на це питання поки не відповідає. Хван Дон Хек в інтерв'ю британській газеті The Times заявив, що найближчим часом хоче відпочити. Зйомки серіалу далися йому нелегко. Режисер зізнався, що відчував таке нервове і фізичне напруження, що у нього випали шість зубів.

Хван Дон Хек / The Numbers Game / Twitter

Якщо він все ж візьметься за написання сценарію для другого сезону, то вже ні за що не стане робити це один, а звернеться до друзів і колег за допомогою.

Гра в кальмара - дивитися трейлер