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Режисер "Гри в кальмара" розповів про продовження популярного серіалу

10 листопада 2021, 02:31

Хван Дон Хек сам написав сценарій першого сезону Гри в кальмара. Крім того, він був також і режисером всіх епізодів серіалу.

гра в кальмара
Ржіссер гри в кальмара розповів про свої плани / скріншот

Режисер і сценарист серіалу Netflix "Гра в кальмара" Хван Дон Хек офіційно заявив про продовження свого творіння, розповів він у інтерв'ю AP.

"Щодо другого сезону було стільки тиску, стільки попиту і стільки любові, що нам не залишили вибору. Скажу, що другий сезон дійсно буде", - заявив південнокорейський режисер.

Він зізнався, що в даний час займається плануванням сиквела. При цьому, за його словами, поки ще рано говорити, коли саме вийде другий сезон Гри в кальмара"

"Я вам обіцяю: Гі-Хун (Головний герой, - ред.) повернеться, і він дещо зробить для світу",-сказав творець серіалу.

Хван Дон Хек сам написав сценарій першого сезону Гри в кальмара. Крім того, він був також і режисером всіх епізодів серіалу. Але в другому сезоні, він приверне до роботи команду сценаристів і режисерів.

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Що буде в другому сезоні

Крім головного героя Гі-Хуна, який вижив, став переможцем гри і отримав велику суму, другий сезон буде зосереджений на колишньому поліцейському, який став головним спостерігачем гри.

Офіційної дати виходу продовження "гри в кальмара" немає, але шанувальники серіалу думають, що це відбудеться в 2023 році.

Нагадаємо, корейська серіал Гра в кальмара став "вірусним" за лічені дні. В одному з епізодів серіалу актори, які проходили різні завдання повинні були вирізати фігурку з карамельного печива дальгона. Так ось Главред надав рецепт цієї випічки.

viber
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