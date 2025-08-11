На зірку "Холостяка" напав ґвалтівник - у Мережі жертву зробили виннною

Олександра Миколюк отримала безліч травм у спробі втекти від зловмисника.

Олександра Миколюк пережила напад ґвалтівника - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/manchkina5

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (11 сезон; головний герой Михайло Заливако) Олександра Миколюк ледь не стала жертвою сексуального насильства. У своєму блозі в Instagram дівчина розповіла, що вдень 10 серпня в Одесі на неї напав чоловік.

"Близько 12:00 я гуляла у парку біля дому зі своєю собакою. Підгодовувала котиків і безпритульних песиків з пакетом корму та води. Рушила вниз по схилу, який вів до дому. Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом по телефону, вітала з Днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана...". Я повернулася, та побачивши, що цей покидьок зняв штани та почав задоволняти себе, направила телефон на нього, начебто моментально почала знімати. Він відвернувся, та я сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!" В ту саму хвилину, він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с**, я тебе зараз ви*** та вбʼю!" - згадує постраждала.

Вона почала тікати від зловмисника, але впала, сильно поранивши ноги, руки і голову. На щастя, в іншому Олександра не постраждала - вчасно підбігли сусіди і перехожі, що відлякало її кривдника.

У коментарях Миколюк бажають якнайшвидшого одужання і співчувають, що вона пережила такий жах.

Олександра Миколюк пережила напад ґвалтівника - деталі / instagram.com/manchkina5

Олександра Миколюк пережила напад ґвалтівника - деталі / instagram.com/manchkina5

Олександра Миколюк пережила напад ґвалтівника - деталі / instagram.com/manchkina5

Дивіться відео травм Олександри Миколюк після нападу на неї в Одесі:

Утім, у ситуації з нападом на Миколюк знайшлися й такі, хто звинувачує Олександру в награності ситуації, хайпі, або в тому, що вона має надто привабливий вигляд, мовляв, ось чоловік і не зміг втриматися.

Дівчина, після того, як отримала медичну допомогу, відповіла тим, хто намагається зробити її винною і виправдати ґвалтівника. "Від засновників "Людина, яка купила машину, — сама винна, якщо її вкрали. Дім, у якого є вікна, сам винен, якщо його обікрали. А дитина, яка принесла до школи новий рюкзак, сама винна, якщо її побили та забрали його". Таких повідомлень сьогодні сотні, але я дуже дякую кожному хто висловив свою точку зору. ... Коли ви кажете, що це я винна, що я так вдягаюся, я винна, що я так виглядаю... Я не ображаюсь, не обурююсь. Я в жодному разі на хочу переносити ваш біль на себе", - каже Олександра Миколюк. Вона також заявила, що не вважає правильними спроби виправдати насильство будь-якими зовнішніми ознаками та/або вчинками жертви.

Олександра Миколюк зіткнулася з хейтом і звинуваченнями в хайпі / instagram.com/manchkina5

Олександра Миколюк зіткнулася з хейтом і звинуваченнями в хайпі / instagram.com/manchkina5

Олександра Миколюк зіткнулася з хейтом і звинуваченнями в хайпі / instagram.com/manchkina5

