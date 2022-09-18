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Як заощадити гроші при оплаті світла: топ-6 способів від експертів-комунальників

18 вересня 2022, 18:31

Фахівці з компанії "Київтеплоенерго" розповіли українцям, як підвищити ефективність використання найбільш енергоємних побутових приладів

Лічильник, чайник
Топ-6 способів від експертів комунальників / колаж і Flickr / Джордж Редгрейв

З наближенням опалювального сезону (який напевно буде дуже складним через напад РФ на Україну) напевно в українців виникнуть проблеми з максимальною економією електроенергії. Деякими порадами з приводу економії поділилися фахівці компанії "Київтеплокомуненерго" в Telegram.

Холодильник. Прилад повинен стояти подалі від плити і радіаторів, адже через високу температуру збільшується навантаження на компресор, що призводить до витрат більшої кількості електроенергії і до зменшення терміну служби пристрою. Дистанція мінімальна від холодильника до стіни має становити п'ять сантиметрів. А неправильно розташований холодильник споживає приблизно на третину більше електроенергії, ніж правильно.

Пралка. Її доречно завантажувати на дозволений максимум ‒ при частковому завантаженні використовується майже стільки ж енергії, як і при повній. Зверніть увагу на температуру прання, адже 90% енергії йде саме на нагрів води. Так само на максимум навантажуйте і посудомийну машину.

Електричний чайник. Кип'ятіть тільки необхідну кількість води. Також регулярно очищати цей прилад потрібно від накипу — це підвищить теплопровідність і знизить споживання електроенергії.

Праска. Починайте прасування з тих речей, які вимагають більш низької температури, потім додавайте температуру і продовжуйте прасувати інші речі.

Бойлер. Встановіть прилад на оптимальну, середню, температуру. Якщо ж він буде сильно гріти воду, то це призведе тільки до зайвих витрат і додаткового навантаження на мережу і сам бойлер. Далі - не потрібно вимикати його з мережі. Справа в тому, що на підтримку температури витрачається набагато менше енергії, ніж на нагрів з нуля.

Електроплита. Під час приготування їжі користуйтеся посудом з кришкою. Їжа приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше. Також можна відключити конфорку за кілька хвилин до кінця готування їжі.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що ціна на газ для населення в Україні після Травня 2022 року не зміниться. Вартість кубометра палива як і раніше становитиме 7,99 грн.

"Газопостачальна компанія" Нафтогаз України "утримує ціну на газ в рамках річного тарифного плану"фіксований". Таке рішення було прийнято через воєнний стан", - підкреслили в повідомленні.

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Україна має намір повністю відмовитися від купівлі російського газу. Київ вже веде переговори з США з метою купівлі американського палива.

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